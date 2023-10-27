Судан: возобновились переговоры между воюющими сторонами

Суданская армия и ее противники из Сил быстрого реагирования возобновили мирные переговоры в четверг, стремясь положить конец почти семимесячному конфликту между враждующими группировками Судана, сообщила Саудовская Аравия.

Возобновленные переговоры между представителями суданской армии во главе с Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и СБР под командованием Мохамеда Хамдана Дагало проходят в саудовском прибрежном городе Джидда, сообщило министерство иностранных дел королевства.

Переговоры ведутся при посредничестве Эр-Рияда и Вашингтона, говорится в заявлении.

В среду СБР и армия подтвердили, что примут участие в переговорах.

Судан погрузился в хаос в середине апреля, когда нарастающая напряженность между военными и СБР переросла в открытую войну в столице Хартуме и других регионах восточноафриканской страны.

Конфликт превратил Хартум и другие городские районы в поля сражений, разрушив и без того ветхую инфраструктуру страны.

Предыдущие мирные переговоры проходили в Джидде в начале этого года, но прервались в конце июня. Вашингтон и Эр-Рияд обвинили обе стороны в несоблюдении соглашений о прекращении огня, о которых они договорились. С апреля было заключено как минимум девять соглашений о временном прекращении огня, и все они провалились.

В своем заявлении министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило надежду, что новые переговоры приведут к заключению еще одного соглашения о прекращении огня, а также к политическому соглашению, которое «вернет безопасность, стабильность и процветание Судану и его народу».

По данным проекта Armed Conflict Location & Event Data, который отслеживает войну в Судане, в ходе конфликта погибло более 9000 человек.

По данным миграционного агентства ООН, боевые действия вынудили более 4,5 миллиона человек покинуть свои дома и перебраться в другие районы Судана, а более 1,2 миллиона человек — искать убежища в соседних странах.