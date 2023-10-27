Министерство здравоохранения Газы опубликовало имена более 7000 погибших, в ответ на ремарку Джо Байдена

Министерство здравоохранения Палестины в четверг опубликовало имена 7028 человек, погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, на следующий день после того, как президент США Джо Байден поставил под сомнение число погибших с начала войны 7 октября.

Байден заявил репортерам в Белом доме, что он «понятия не имеет, говорят ли палестинцы правду» о количестве людей, убитых Израилем на данный момент. «Я уверен, что были убиты невинные люди, и это цена ведения войны», - добавил он.

В ответ министерство здравоохранения опубликовало 210-страничный отчет , в котором подробно описаны имена, возраст, пол и идентификационные номера каждого человека, убитого в анклаве. В министерстве заявили, что английская версия отчета будет опубликована в ближайшее время.

Представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил, что администрация США «лишена человеческих стандартов, морали и основных ценностей прав человека» за то, что бесстыдно поставила под сомнение достоверность числа погибших.

«Мы решили выйти и объявить перед всем миром с подробностями и именами правду о геноцидной войне, развязанной израильской оккупацией против нашего народа», - сказал он.

В докладе говорится, что с 7 октября по 15:00 по местному времени 26 октября было убито 7028 палестинцев, в том числе 2913 детей.

Всего было убито 3129 женщин и 3899 мужчин. Число убитых неопознанных людей составляет 218, но они не включены в окончательное число погибших.

В отчет также не включены люди, похороненные без доставки в больницу, те, для кого больницы не смогли пройти процедуру регистрации, а также люди, пропавшие под завалами, которых насчитывается около 1600 человек, многие из которых предположительно мертвы.

Таким образом, в министерстве заявили, что фактическое число погибших, вероятно, будет намного выше, чем указано в отчете.

«Мы подтверждаем, что двери Министерства здравоохранения открыты для всех учреждений», — говорится в заявлении Кудры.

«Пусть мир узнает, что за каждым числом стоит история человека, чье имя и личность известны. Наши люди не являются никем, которых можно игнорировать».

Несмотря на то, что Байден поставил под сомнение точность данных о количестве погибших, HuffPost сообщил, что Государственный департамент недавно процитировал министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа почти в 20 «отчетах о ситуации».

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) назвал высказывания Байдена «шокирующими и бесчеловечными» и призвал его извиниться.

«Бесчисленные видеоролики, поступающие из сектора Газа каждый день, показывают изувеченные тела палестинских женщин и детей – и целые городские кварталы, срытые с землей», – сказал Нихад Авад, исполнительный директор CAIR.

«Президенту Байдену следует посмотреть некоторые из этих видео и спросить себя, являются ли раздавленные дети, которых вытаскивают из руин их семейных домов, выдумкой или приемлемой ценой войны. Это не то и не другое».

Многие эксперты считают цифры, предоставленные палестинским министерством, надежными, учитывая его доступ, источники и точность прошлых заявлений.

Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине, ранее на этой неделе заявил газете Washington Post, что цифры министерства «в целом оказались надежными».

«Все используют данные Министерства здравоохранения Газы, потому что они, как правило, оказываются надежными», — сказал он. «За те времена, когда мы проводили собственную проверку цифр по конкретным ударам, я не знаю ни одного случая, когда бы было какое-то серьезное несоответствие».