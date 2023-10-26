Эрдоган отказался от поездки в Израиль и похвалил ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированный визит в Израиль из-за «бесчеловечной» войны в секторе Газа, заявив, что отношения между двумя государствами не улучшатся.

«У нас был проект поехать в Израиль, но он был отменен; мы не поедем», — заявил он законодателям правящей партии в парламенте в среду, критикуя израильскую бомбардировку сектора Газа и защищая ХАМАС.

Резкие высказывания Эрдогана свидетельствуют об ухудшении отношений между Турцией и Израилем, которые в течение многих лет были непростыми и постоянно менялись.

Будучи когда-то тесным региональным союзником, Турция заморозила связи с Израилем в 2010 году, после того как израильские солдаты совершили налет на турецкий корабль, направлявшийся в сектор Газа с гуманитарной помощью, в результате чего погибли 10 гражданских.

Хотя два государства восстановили связи в 2016 году, Турция снова выгнала израильских посланников в 2018 году из-за жестоких репрессий Израиля против мирных палестинских протестующих у границы Газы с Израилем.

Тирада Эрдогана, похоже, вновь заморозила отношения после недавних признаков того, что отношения восстанавливаются.

Эрдоган впервые лично встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в прошлом месяце на саммите ООН в Нью-Йорке. Там два лидера открыли двери для потенциального сотрудничества в таких областях, как энергетика, технологии и кибербезопасность.

«Конечно, у нас были благие намерения, но [Нетаньяху] ими злоупотребил», — сказал Эрдоган. «Если бы он продолжал с благими намерениями, наши отношения могли бы быть другими, но сейчас, к сожалению, и этого не произойдет».

Эрдоган, возглавлявший Турцию на протяжении двух десятилетий, является ярым сторонником палестинского дела. Он подверг резкой критике Израиль после удара по больнице в осажденном секторе Газа 17 октября.

«Международное сообщество не готово принять вызов перед лицом незаконных и безудержных нападений израильского режима на гражданское население», — заявил Эрдоган во вторник, добавив, что жители Газы страдают от коллективного наказания.

В своем обращении к парламенту в среду президент Турции также похвалил ХАМАС как муджахидов сопротивления, которые борются за «защиту своих земель и народа».

Отметим, что слова Эрдогана привели в восторг очень многих мусульман, что объяснимо на фоне "молчания" большинства лидеров мусульманского мира. Однако, мы хорошо помним историю совместных перепалок Эрдогана с Нетаньяху, и последующих замирений, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы.

Если уж турецкий лидер кинул свой политический вес на сторону ХАМАС (движения, деятельность которого, говоря по честному, ни к чему хорошему жителей Газы пока не привела), то стоило бы ожидать каких-то практических и решительных шагов, вроде тех, что сейчас предпринимают США по защите Израиля. Но маловероятно, что мы увидим что-то, кроме громких речей обличения в сторону "лицемерного Запада".

Одно ясно теперь окончательно - роли посредника в конфликте Турции теперь не видать, ибо Израиль уже точно на это не согласится, как и вообще на какое-либо участие Анкары. Ожидать военного столкновения Турции с Израилем не приходится, так что в итоге вся тирада Эрдогана может быть как самой смелой, так и самой бесполезной.