Израиль провел крупный ночной наземный рейд в сектор Газа

Израильские войска и танки совершили короткое, но относительно крупное ночное вторжение в Газу перед широко ожидаемым полномасштабным наземным вторжением после почти трех недель разрушительных воздушных налетов на осажденный палестинский анклав.

На видео ночных действий, опубликованном израильской армией в четверг, видно, как бронетехника движется через песчаную пограничную зону. Видно, как бульдозер выравнивает часть противотанковых ограждений и стреляют танки. Рядом, среди поврежденных зданий, видны взрывы.

«Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий», — говорится в заявлении израильских военных в четверг. «По окончании акции солдаты покинули этот район».

Израиль уже предпринял несколько ограниченных наступлений в сектор Газа за последние две с половиной недели, но, по данным Армейского радио Израиля, это было самое крупное вторжение в нынешней войне.

«В прошлом случались подобные нападения, когда солдаты пересекали территорию Газы. Что делает этот случай необычным, так это то, что это первый случай, когда в нем задействованы танки», - говорит Алан Фишер из Al Jazeera.

«По данным израильской армии, они двинулись вперед с конкретными целями. Израильская армия утверждает, что убила несколько боевиков ХАМАС и повредила значительную часть инфраструктуры, которая могла быть использована палестинской группировкой».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду вечером, что наряду с тяжелыми бомбардировками Газы «мы готовимся к наземному наступлению».

Нетаньяху упомянул, что подготовка находится на завершающей стадии, и израильский военный кабинет примет единогласное решение о том, когда действовать.

«Они также заявили, что нацелились на установленные противотанковые посты. Это явно подготовка к тому, каким будет следующий этап войны», — сказал Фишер.

Наземный рейд произошел после того, как Организация Объединенных Наций предупредила, что сектор Газа находится на грани исчерпания топлива, что вынудило ООН резко сократить усилия по оказанию помощи на этой территории.