Израиль откладывает наземное вторжение в Газу

Администрация Байдена застряла между безоговорочной поддержкой войны Израиля в секторе Газа, предотвращением более широкого регионального конфликта и дискомфортом по поводу конечных планов Израиля.

Во вторник официальный представитель Белого дома Джон Кирби попытался развеять слухи о том, что безоговорочная поддержка США может пошатнуться. В комментариях говорилось, что отсрочка наземного вторжения не приведет к передышке в боевых действиях и не пойдет на пользу ХАМАС.

Бывший высокопоставленный американский чиновник, знакомый с мышлением администрации Байдена, рассказал изданию Middle East Eye, что, поскольку война переходит в следующую стадию, Вашингтон считает, что видит преимущества своей безоговорочной поддержки Израиля.

«Наше взаимодействие с израильтянами помогает им тщательно обдумать то, что они собираются делать, установить ограждения и сдержать необдуманные порывы», - сказал бывший чиновник.

В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Израиль согласился отложить ожидаемое наземное вторжение, чтобы дать США больше времени для размещения систем ПВО в регионе. Нетаньяху заявил позже в среду, что Израиль готовит наземное вторжение, но не сообщил ни времени, ни других подробностей.

Тем временем США направили в регион батарею противоракетной обороны THAAD и ракеты класса «земля-воздух» Патриот, чтобы укрепить свою обороноспособность, поскольку их силы подвергаются атакам со стороны проиранских ополченцев в Ираке и Сирии. Они надеются, что размещение дополнительной огневой мощи, а также двух ударных групп военно-морских авианосцев в Средиземном море сможет сдержать ливанскую «Хезболлу».

Помимо переброски военной техники на свои базы и в Израиль, администрация Байдена приняла беспрецедентный практический подход к войне.

Министр обороны США Ллойд Остин почти ежедневно проводил телефонные разговоры со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом для обсуждения операций. Во время своего визита в Израиль на прошлой неделе Байден предпринял редкий шаг, посетив заседание израильского военного кабинета. Белый дом призвал предоставить Израилю дополнительную военную помощь в размере 14 миллиардов долларов.

Тем временем США направили в Израиль военных советников, в том числе генерал-лейтенанта морской пехоты Джеймса Глинна, который участвовал в боевых действиях против группировки ИГИЛ в Ираке, сообщает Axios.

Отсрочка наземного вторжения дает США больше времени, поскольку они работают над освобождением заложников и почти 600 американских граждан, которые оказались в ловушке в секторе Газа. По данным американских чиновников, среди примерно 220 заложников, которых удерживает ХАМАС, есть 10 американцев. Двое были освобождены в пятницу.

Но стратегия тесной связи с ожидаемым наземным вторжением Израиля также представляет риски для США.

«Сила и положение США в регионе будут напрямую связаны с успехами Израиля в войне», — сказал Дэвид Шенкер, бывший сотрудник Госдепартамента. «Еще хуже, чем то, что произошло 7 октября для США, было бы то, что Израиль увязнет в секторе Газа».

Но любая тактическая задержка в наземном вторжении по-прежнему не решает проблему «слона в комнате»: кто будет управлять сектором Газа, если Израиль достигнет заявленной цели по ликвидации ХАМАС?

Ранее MEE сообщало, что официальные лица США спросили Израиль, какими будут его планы относительно сектора Газа после потенциального наземного вторжения.

Израильские официальные лица заявили, что у них нет плана относительно средиземноморского анклава, где проживает более 2,1 миллиона палестинцев, после того, как они закончат вести там войну.

Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик по Ближнему Востоку в Госдепартаменте, сказал, что администрация Байдена «явно недовольна тем, что задумали израильтяне».

«Они практически заявили публично, что им не хватает ясности и последовательности, и у них нет плана на следующий день», - сказал он.

И это может быть плохой новостью для США, которые так тесно связаны с военными операциями Израиля, но при этом пытаются изображать себя посредником в регионе.

«США говорят Израилю, что они унаследуют реальность на местах после сухопутного вторжения», — сказал MEE бывший высокопоставленный американский чиновник, знакомый с мышлением администрации Байдена. «И не в чьих-либо интересах оказаться в трясине».

За день до визита Байдена в Израиль Вашингтонский институт ближневосточной политики опубликовал анализ «Газа после ХАМАС», ​​которым некоторые американские чиновники поделились со своими израильскими коллегами в качестве дорожной карты, которую следует рассмотреть после устранения группы. Документ был представлен не как официальный запрос, а как один из нескольких вариантов.

В документе рекомендуется создать временную администрацию, управляющую сектором Газа, при которой гражданские дела будут контролироваться местными палестинцами, а безопасность будет обеспечиваться миротворческими силами соседних арабских государств до тех пор, пока Палестинская администрация (ПА) не сможет взять на себя управление. Международное сообщество окажет помощь в восстановлении.

Авторы заявили, что план потребует «существенной реформы» ПА, которая имеет ограниченную власть на оккупированном Западном Берегу, широко рассматривается палестинцами как коррумпированная, сотрудничающая с Израилем и чья популярность находится на рекордно низком уровне.

Этот план потребует серьезной поддержки со стороны США, и нет никаких признаков того, что Вашингтон активно его реализует.

Переговоры с арабскими лидерами в Иордании и Египте были сосредоточены на непосредственных последствиях войны: король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели красные линии против насильственного перемещения палестинцев.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате израильской бомбардировки сектора Газа погибли по меньшей мере 6546 палестинцев, и более 1500 пропали без вести. Более 70 процентов убитых — дети, женщины и старики.