Сирия переживает худшее насилие за последние годы

Внимание всего мира, в первую очередь самих мусульман, приковано сейчас к Палестине, и совсем незамеченным остается всплеск насилия в стране по соседству, где продолжают гибнуть люди.

Силы сирийского режима подвергли бомбардировке северо-запад страны в воскресенье утром, всего через несколько часов после того, как два мирных жителя были убиты и еще двое получили ранения в результате аналогичной атаки на лагерь в этом регионе.

Силы режима применили артиллерийские снаряды для бомбардировки окрестностей деревень Кафр-Таал в провинции Алеппо и Аль-Фатира в провинции Идлиб , сообщили местные источники Аль-Араби Аль-Джадид.

Аналогичная атака была нацелена на лагерь перемещенных лиц в Идлибе, в результате чего в субботу погибли двое мирных жителей, в том числе мужчина в возрасте 90 лет.

В «Белых касках» заявили, что инцидент также привел к ранениям еще двух человек: ребенка, состояние которого оценивалось как «критическое», и мужчины.

В лагере вспыхнул пожар, сообщила группа гражданской обороны, действующая в районах, контролируемых повстанцами, добавив, что ее бригады оказали помощь раненым, извлекли два трупа и потушили пожар.

«Белые каски» заявили, что ракетные удары режима попали по лагерю на окраине Сармина, города в Идлибе.

Этот район находится недалеко от линии фронта между силами режима и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», которая контролирует часть провинции Идлиб, а также части соседних провинций Алеппо, Хама и Латакия.

Между тем глава Комиссии ООН по расследованию событий в Сирии заявил во вторник, что боевые действия в стране достигли худшей точки за последние годы, что приводит к разрушительным последствиям для мирного населения.

«Мы являемся свидетелями крупнейшей эскалации боевых действий в Сирии за четыре года», — заявил Паулу Пиньейру на Генеральной Ассамблее ООН. «И снова наблюдается полное пренебрежение к гражданским лицам», — добавил он.

В результате удара беспилотника по Военной академии Хомса, произошедшего ранее в этом месяце, погибло 89 человек, и 277 было ранено. После этого режим вместе с Россией возобновили удары по контролируемым оппозицией районам северо-западной Сирии.

«Всего за четыре дня наземных обстрелов… около 200 мирных жителей были убиты и ранены, а медицинские учреждения, школы и рынки снова пострадали», — сказал Пиньейру. «Десятки тысяч людей снова вынуждены покинуть свои дома и находятся в бегах».

Пиньейру также добавил, что турецкие бомбардировки территории под контролем РПК, в ответ на теракт в Анкаре, привели к «разрушению и повреждению электростанций и станций водоснабжения, от чего пострадали сотни тысяч мирных жителей».

Он также указал на недавние израильские авиаудары по аэропортам Дамаска и Алеппо, которые находятся под контролем режима. Удары вывели оба аэропорта из строя и «возможно, еще раз повлияли на доставку гуманитарной помощи».