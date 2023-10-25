"Батальон курильщика": Кадыров объявил о создании российского "батальона шейха Мансура"

Наместник Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в республике нового подведомственного Минобороны России батальона, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура. Подразделение будет базироваться в Гудермесе, уточнил Кадыров в своем телеграм-канале.

«Завершается формирование нового батальона Министерства обороны РФ, который будет носить имя шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, первого имама Кавказа. Я посетил строительную площадку в городе Гудермесе, где ведется строительство и реконструкция военного объекта для размещения личного состава батальона», — сообщил Кадыров.

«Сегодня каждый, кто хочет посвятить себя благородному делу — защите Отечества, имеет для этого все возможности. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обеспечить наших бойцов лучшими условиями, современной техникой и вооружением».

Напомним, что батальон с аналогичным названием уже воюет в составе Вооружённых сил Украины против России. Подразделение было создано еще в 2014 году. В него среди прочих входят военнослужащие, которые выехали из Чечни во время второй чеченской войны в начале 2000-х годов.

Батальон дислоцируется в Днепропетровской области, его бойцы принимали участие в боях в Донбассе в 2014–2015 годах, а также в боях за Киев в начале 2022 года, позднее в боях за Бахмут зимой этого года.

Шейх Мансур был выдающимся алимом, религиозным и военно-политическим лидером чеченского народа.

Он выступал за их независимость и распространение законов шариата на Северном Кавказе, воевал против Российской империи.

Летом 1791 года шейха Мансура взяли в плен российские войска при штурме Анапы во время Русско-Турецкой войны. В России шейха Мансура приговорили к пожизненному заключению в Шлисельбургской крепости "за возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба Империи".

Шейх Мансур умер в апреле 1974 года в возрасте 31 года. Похоронен на Преображенской горе, на противоположном берегу Невы от крепости Шлиссельбург.

И вот именем этого человека, героя войны с Россией, Кадыров хочет назвать батальон в составе российского минобороны. Теперь как в том меме, будет один батальон здорового человека, и один батальон курильщика.