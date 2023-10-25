Израиль и Запад: поддержка истеблишментом и отторжение обществ

Односторонняя, безоговорочная и практически необсуждаемая поддержка действий Израиля правительствами ключевых стран Запада возмутила мусульманский мир.

Однако мусульманам стоит понимать, что со стороны самого Израиля и его горячих адвокатов ситуация выглядит совсем иначе. Многие из них сейчас напротив причитают о разгуле антисемитизма (которым они пытаются выставить антисионизм, в т.ч. со стороны самих здравомыслящих евреев) на Западе и о предательстве его обществами.

Грета Тунберг это скорее символический маркер того, как на проихсодящее смотрит значительная часть молодого, политически активного поколения европейцев. И если про многотысячные демонстрации в поддержку Палестины можно сказать, что на них выходят в основном мусульманские иммигранты, то солидарность с ней студентов элитных университетов США куда более тревожный симптом - ведь именно эти люди в скором времени начнут определять политику этой страны.

Да и вообще, опросы общественного мнения в США четко показывают раскол по возрастному принципу - от 81% сторонников сионизма в возрастной категории 65+ до всего 27% в поколении от 18 до 34 лет.

Причем, далеко не всегда, как это принято считать, такое разделение соответствует поляризации правых и левых лагерей в западной политике. Да, современные правые гораздо чаще поддерживают сионизм, чем левые. Однако даже на примере США видно, что не все так просто. Например, тот же Байден демократ, то есть, представитель левого фланга, и Демократическая партия в целом считается менее надежным союзником сионистов, чем Республиканская. Однако один из наиболее популярных кандиндатов в кандидаты на должность президента США от Республиканской Партии индус Вивек Рамасвами, считающийся правым популистом, занял весьма критичную позицию по отношению к Израилю. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, имеющая репутацию ультраправой, не написала на своей странице ничего в поддержку Израиля, но при этом осудила атаку на больницу Ахль Араб и совершила турне в Каир, где говорила о необходимости европейско-арабского сотрудничества. В Польше правительство правой Партии и Справедливости (потерпевшей сейчас неудачу на выборах) осудило атаки на мирное население со всех сторон, призвало к переговорам и заявило, что продолжит финансовую поддержку палестинцев.

Таким образом, представление о всеобщей поддержке сионистов на Западе - это то искаженное восприятие, которое создается их медиалоббистами, особенно в русскоязычной части информационного пространства, одной из наиболее омерзительных в этом отношении ("украинскую" отнесем сюда же).

Поэтому самое глупое, что могли бы сейчас делать мусульмане, одураченные такой сионистской пропагандой, это в отместку за поддержку Израиля атаковать или проклинать все западные общества и народы. Напротив, необходимо наводить с ними мосты, находить союзников и по возможности превращать в них тех, кто пока остается оболваненным сионистской пропагандой.

Учитывая данные соцопросов, возрастные и демографические тренды, время работает на нас, а потому вместо тридцатиметровки нужно расчитывать на длинный марафон, в котором выдохнется наш враг, а мы придем к финалу победителями.