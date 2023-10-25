Палестина: почти 100 человек убили израильтяне на Западном берегу с начала октября

Насилие Израиля против палестинцев на оккупированном Западном Берегу достигло беспрецедентного роста за последние годы.

С 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС на Израиль, и по состоянию на понедельник 23 октября, на Западном берегу израильскими силами или поселенцами были убиты 98 палестинцев. В понедельник были убиты двое палестинцев в лагере беженцев Джалазон, к северу от Рамаллаха, а еще двое были убиты израильскими войсками недалеко от Наблуса.

Палестинские жители в Джалазоне назвали рейд израильских сил в понедельник «беспрецедентно жестоким»: 20 палестинцев были арестованы, в том числе инвалид, и десятки были ранены.

«Оккупационные силы использовали боевой огонь и стреляли прямо по людям, а не случайно и не в воздух», — рассказал 25-летний житель Джалазона, попросивший не называть его имени.

«Солдаты открыли такой сильный огонь, которого я никогда раньше не видел, а я был свидетелем многих набегов оккупационных сил на лагерь», - сказал житель.

«Они совершили обыск во многих домах и избили людей в их домах, а всех арестованных избили», - говорят местные жители. «Было также много раненых и большой материальный ущерб, особенно автомобилей, некоторые из которых были источником средств к существованию для транспортников».

"В лагере с понедельника царит мрачная атмосфера; у некоторых пожилых людей, сидящих перед магазинами, на глазах слезы, а дома и магазины с утра читают молитвы", - добавили они. «Это тяжелая травма, которую переживает сообщество , и много страданий, поскольку люди беспокоятся, что рейды в будущем будут такими же жестокими».

В воскресенье израильские военные самолеты разбомбили мечеть в лагере беженцев Дженин на севере Западного берега, в результате чего погибли два палестинца. Израильская армия заявила, что ее военно-воздушные силы разбомбили туннель под мечетью, в котором предположительно скрывались палестинские боевики.

В то же время израильские поселенцы активизировали нападения на палестинских жителей оккупированного Западного берега, особенно на фермеров во время сбора урожая оливок.

В понедельник израильские поселенцы напали на семью палестинских фермеров в городе Тайбе, к востоку от Рамаллы, применив физическую агрессию к трем членам семьи и причинив одному из них травму челюсти. Поселенцы также украли дневной урожай.

«Мы были на сборе урожая к востоку от города, когда прибыли около пяти поселенцев, двое из них были вооружены, и начали нас избивать», - рассказал TNA Муса Хури, член пострадавшей семьи .

«Поселенцы угрожали нам и избивали меня, моего племянника и сестру, в то время как остальные члены семьи сбежали», - сказал Хури. Они взяли тележку, где у нас было три больших мешка оливок, которые мы собирали с утра, и ушли", - добавил он.

За последние две недели в город Тайбе прибыли сотни палестинцев, перемещенных вооруженными поселенцами из двух бедуинских общин, расположенных недалеко от города.

Также на прошлой неделе израильские поселенцы убили 37-летнюю палестинку из соседнего города Дейр-Джарир, а ее 17-летнего сына ранили.

Рост израильских рейдов и насилия со стороны поселенцев сопровождался всплеском арестов палестинцев на Западном Берегу. По данным Клуба палестинских заключенных, с 7 октября было арестовано около 1000 палестинцев, а в некоторых израильских тюрьмах электричество и вода для палестинских заключенных были резко сокращены до одного часа в день.

Между тем, за последние две недели резко возросли и действия палестинских боевиков против израильских сил и поселенцев. По данным палестинских СМИ, с 7 октября было зарегистрировано около 1114 боевых действий против израильских объектов по сравнению с 1050 действиями в сентябре.

По сообщениям СМИ, эти действия в основном включали обстрелы, бросание камней и коктейлей Молотова в израильских солдат во время рейдов или в израильские транспортные средства, передвигающиеся по израильским дорогам между поселениями.

Единственными израильскими жертвами, о которых сообщалось, стали восемь израильских солдат, раненых в столкновениях с палестинскими боевиками в лагере беженцев Нур-Шамс в Тулькарме в пятницу, и один израильский солдат, раненный в столкновениях с безоружными палестинцами во время израильского рейда на деревню Бурка недалеко от Наблуса во вторник.

По словам палестинского историка и исследователя истории палестинского сопротивления Билала Шалаша: «Оккупация пытается предотвратить взрыв ситуации на Западном Берегу, поскольку она готовится к наземному вторжению в сектор Газа».

"Большинство палестинцев, арестованных после 7 октября, - это люди, имеющие определенный организационный опыт, даже в гражданской активности, что указывает на то, что оккупация пытается подорвать возможность перерастания нынешней волны гнева в организованное движение", - сказал Шалаш.

Шалаш также отметил, что «существует явное народное недовольство Палестинской автономией на Западном берегу, и такого рода недовольство исторически выражалось в поддержке групп сопротивления оккупации, которая ставит под угрозу стабильность на Западном берегу».

«Эти группировки быстро накопили боевой опыт, особенно в Дженине и Наблусе», - отметил он. "Наихудшим сценарием оккупации является то, что эти группы начнут объединяться в организованное движение, но такое развитие событий зависит от того, как будет развиваться война в секторе Газа", - добавил он.

С 7 октября израильские силы убили более 5000 палестинцев в секторе Газа, в том числе более 1500 детей, и переместили 1,4 миллиона человек в результате продолжающихся бомбардировок сектора Газа.