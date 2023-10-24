Каналы ХАМАС стали не доступны в Telegram

Официальные Telegram-каналы ХАМАС «Бригад Аль-Кассам» стали недоступны для пользователей Telegram, скачавших приложение через Google Play Store и App Store, в воскресенье вечером.

Накануне мессенджер уведомил об этом пользователей Android: «Некоторые каналы, на которые вы подписаны, могут перестать быть доступными в вашей версии Telegram из-за правил Google Play».

В приложении добавлено, что доступ к каналу можно получить на других платформах или загрузив приложение Telegram для Android непосредственно с веб-сайта Telegram.

Теперь при попытке перейти в канал ХАМАС с мобильного устройства появляется уведомление: «Доступ к данному каналу ограничен».

Аналогичное уведомление появляется при попытке зайти в канал с устройства Apple.

В то же время канал официального представителя движения Иззата ар-Ришка по-прежнему доступен, равно как и каналы союзников ХАМАС — «Исламского джихада» и «Хизболлы».

Мессенджер предложил пользователям Android, которые хотят сохранить доступ к этим каналам, скачать мобильное приложение непосредственно с сайта Telegram, а не через магазин приложений. Также каналы останутся доступны в веб-версии мессенджера.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что закрытие канала ХАМАС может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне боевых действий.

«ХАМАС перед ракетными ударами по Ашкелону использовал Telegram, чтобы предупредить мирных жителей, что им нужно покинуть район. Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей или поставит их под угрозу?» — писал Дуров.

Пока все в духе израильской войны с ХАМАС. Лишить жителей Газы электричества и связи, а потом заявить, что они же "предупреждают" о бомбардировках, хотя люди в Газе банально не могут зарядить телефон? Почему бы нет. А заодно лишить ХАМАС способности предупреждать жителей Израиля о запусках ракет. Да и вообще, зачем миру знать, что ХАМАС предупреждает о таких вещах?