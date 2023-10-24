Украина-Палестина: что не замечают многие любители сионизма

Мы несколько раз отмечали в негативном ключе украинскую сионофилию, которая захлестнула украинское интернет-общество в последние недели, и указывали на ее явно отрицательные последствия для украинского дела. Все нами сказанное остается в силе.

Но важно сделать одну ремарку, которую легко упустить за воплями онлайн-сионистов. Официальная позиция украинского министерства иностранных дел была гораздо более взвешена и умеренна.

Да, МИД Украины "подтверждает решительное осуждение террористических ракетных обстрелов и нападений вооруженных группировок ХАМАС против населения Израиля, в результате которых уже погибли и были ранены несколько тысяч человек, среди которых граждане Украины."

МИД также подчеркивает, что Киев "поддерживает Израиль в его праве на защиту и усилия для противодействия террористическим актам".

Но при этом он добавляет, что "критически важно, чтобы продолжающееся противостояние в дальнейшем не приводило к росту числа жертв среди мирного населения с обеих сторон конфликта как в Израиле, так и Палестине."

Украина выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта посредством политико-дипломатических средств.



"Украина последовательно поддерживает реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности, и выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта посредством политико-дипломатических средств.

Мы уверены, что справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть реализован в рамках безоговорочного выполнения сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей."

То есть, официальная позиция Украины остается неизменной - палестинцы заслуживают права на самоопределение, а единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только создание независимого Палестинского государства рядом с Израилем, на основе международного права. При этом безусловно Украина осуждает насилие со стороны ХАМАС.

Нам бы хотелось конечно, чтобы насилие со стороны ЦАХАЛ она осуждала тоже в таких же прямых выражениях. Увы, этого пока не видим. После удара по больнице Аль-Ахли, МИД Украины отметил "недопустимость атак любой из сторон по медицинским учреждениям или другим гражданским объектам критической инфраструктуры при любых обстоятельствах", не назвав прямо ЦАХАЛ.

Тем не менее, сравните такую позицию с людоедскими антипалестинскими и откровенно расистскими комментариями многих "экспертов" в украинской и либеральной российской средах. Способны ли они выразить "соболезнования близким погибших" и пожелать "быстрого выздоровления раненым в больнице Аль-Ахли"? Да нет конечно, они с упоением смакуют как убивают палестинцев.

Не напоминает ли эта ситуация Азербайджан? И там и там мы видим сионистское кубло в соцсетях и "экспертной среде", при этом официальные заявления Киева и Баку гораздо более взвешенные, и обе страны подчеркивают важность палестинского самоопределения, решения о создании двух государств и дипломатического выхода из конфликта.

Да, разница есть. Азербайджан, в отличие от Украины, все же действительно получает военную помощь от Израиля, и при этом даже не возглавляется президентом еврейского происхождения. В азербайджанском обществе поддержка Палестины гораздо заметнее, чем в украинском - в Украине все же идет своя война, а мусульманской солидарности здесь по понятным причинам нет.

Украинский МИД, кстати, в отличие от украинских просионистских блогеров, помнит и о том, что в Газе живут украинцы, которые также страдают от израильских ударов.

Издание "Грати" сообщает, что в Газе погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Еще двое украинцев получили ранения, когда пытались переехать из северной части сектора в южную, спасаясь от израильских бомбардировок - мужчина 50 лет, врач из Харькова, получил тяжелое ранение, 16-летний юноша отделался легким.

Эвакуация украинцев постоянно откладывается. По данным «Грат», из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли уже 308 человек. 14 октября их должны были вывезти на автобусах через КПП Рафах в Египет, однако за два часа до назначенного времени МИД Израиля отозвало разрешение.

Несмотря на то, что КПП на земле контролируют силы ХАМАС с одной стороны и египетские пограничники с другой, выезд возможен только после согласования с Израилем, несколько раз за время военных действий обстреливавшего территорию вокруг КПП. По заявлению уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, Израиль не объяснил причины отзыва разрешения на эвакуацию украинцев из сектора Газа.

«За два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не обеспечивают безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИДа, наш посол направил официальную ноту протеста», — сказал Лубинец в эфире телемарафона.

Уполномоченный находился несколько дней в Каире, но добиться эвакуации из сектора Газа так и не удалось. В то же время из Израиля несколькими авиарейсами были эвакуированы около 450 украинцев.

На фото: встреча муфтия Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейха Мурата Сулеймана с послом Палестины в Украине Хашимом Даджани. Да, в Киеве есть посольство Палестины, многие любители Израиля даже не догадываются, что у Украины с Палестиной есть давно установленные дипломатические отношения. При этом посол Палестины еще в 2014 году (даже после того, как улюлюкающие сионисты в Украине поддержали тогдашнюю операцию ЦАХАЛ в Газе) подтвердил, что "Палестина считала, считает и всегда будет считать Донбас частью Украины".