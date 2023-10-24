Турция попросила лидеров ХАМАС покинуть страну - Middle East Eye

Турция попросила высшее руководство ХАМАСа покинуть страну в тот день, когда сотни палестинских боевиков атаковали израильские поселения вблизи сектора Газа, сообщает Middle East Eye со ссылкой на несколько источников.

С тех пор все высокопоставленные лидеры ХАМАС в Турции покинули страну после того, как их об этом попросили, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

В воскресенье издание Al Monitor сообщило, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания и его окружение были «вежливо отосланы» после того, как в социальных сетях распространились кадры, на которых он возносит благодарственные молитвы, наблюдая за нападением по телевидению в Стамбуле.

Пока неясно, находится ли Халед Машааль еще в Турции. Машааль был главой политического бюро ХАМАС, пока в 2017 году его не сменил Хания, и считается номинальным главой, а не официальным лидером.

На прошлой неделе он дал личное интервью Haberturk TV, судя по всему, из Турции.

Присутствие лидеров Хамаса в Турции уже давно является спорным вопросом и объектом гнева Израиля.

Однако многие из них были отправлены Израилем в Турцию в рамках обмена пленных палестинцев на израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году. Другие высокопоставленные лидеры ХАМАС базируются в Катаре, Ливане и секторе Газа.

Израильский источник сообщил, что они пытались проверить, покинули ли Турцию представители ХАМАС.

«Если это так, то Израиль будет рассматривать это как очень благоприятный поступок. Хотя чиновники в Израиле уже давно подчеркивали необходимость сделать это», — добавил источник.

Один источник сообщил MEE, что все переговоры Турции с руководством ХАМАС проводились по телефону, поэтому высокопоставленные лидеры вообще не находились в Турции.

Власти Турции опровергают эти сообщения, но собственные заявления лидеров ХАМАС указывают, что они возможно все же покинули Турцию "по своей воле".

Источник ХАМАС сообщил РИА Новости, что ХАМАС самостоятельно принял решение покинуть Турцию после того, как турецкая разведка "заявила о неспособности защитить их от угроз со стороны Израиля".

"Турецкая разведка встретилась с руководством ХАМАС 7 октября в 10.00 и сообщила, что турецкие власти не смогут обеспечить их безопасность в стране от угроз со стороны Израиля. После этого лидеры ХАМАС решили покинуть Турцию с началом войны", - сказал источник.

Еще один источник сообщил, что лидеры ХАМАС никогда и не находились в Турции постоянно, проводя время в стране в зависимости от переговоров, конференций и других мероприятий, которые они посещали там и за рубежом.

Палестинский источник в Стамбуле, знакомый с ХАМАС и его внутренними делами, сообщил MEE: «Существует искажение. Это правда, что большинство лидеров ХАМАС уехали в Катар. Но они не были изгнаны из Турции. Целью их отъезда было участвовать в переговорах по заложникам в Катаре и на встречах ХАМАС».

После нападения ХАМАС Израиль безжалостно бомбит сектор Газа, в результате чего погибло более 5000 палестинцев.

Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первые дни конфликта придерживался сбалансированного тона, позже он начал использовать гораздо более жесткую риторику против Израиля, в то время как число погибших в секторе Газа резко возросло.

Ранее на этой неделе Эрдоган призвал Израиль прекратить операции в секторе Газа, которые, по его словам, равносильны «геноциду».

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана также заявила, что президент примет участие в пропалестинском митинге в Стамбуле в воскресенье.

Турция заявляет, что активно участвует в попытках освободить 222 израильтянина, взятых в плен палестинскими боевиками 7 октября. ХАМАС утверждает, что их держат по всему сектору Газа.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «многие страны» обратились к Турции за помощью в освобождении пленников, многие из которых имеют двойное гражданство нескольких западных стран.

Примечательно, что если лидеры ХАМАС покинули Турцию (пусть даже "по своей воле"), то в Турции не осталось представителей какой-либо воюющей стороны, ведь израильские дипломаты тоже ранее покинули страну.