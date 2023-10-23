Газа: 400 палестинцев убиты за 24 часа

Рано утром в понедельник израильские военные самолеты продолжили авиаудары по сектору Газа, в том числе по районам, где палестинцам было приказано искать убежища - из-за чего многие люди вернулись на север, так как безопасности все равно нигде нет. Жестокость нападений настолько велика, что за последние 24 часа было убито по меньшей мере 400 палестинцев, и по меньшей мере 60 человек погибли в результате сильных бомбардировок за ночь.

Ожидается, что Израиль скоро начнет наземное наступление в секторе Газа. Танки и войска сосредоточены у границы, и Израиль заявляет, что усилил авиаудары, чтобы снизить риск для войск, прежде чем он вступит в фазу вторжения в своей войне против осажденного анклава.

Опасения по поводу расширения войны возросли, поскольку в последние дни израильские военные самолеты нанесли удары по целям на оккупированном Западном Берегу, в Сирии и Ливане. Они часто вступали в перестрелки с ливанской группировкой «Хезболла», вооруженной десятками тысяч ракет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил войскам на севере Израиля в воскресенье, что, если «Хезболла» начнет войну, «она совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем ей вред силой, которую она даже не может себе представить, и последствия для нее и ливанского государства будут быть разрушительным».

По данным Министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 4600 человек, из них почти 2000 — дети.

В субботу и воскресенье в Газу из Египта через контрольно-пропускной пункт Рафах въехало в общей сложности 35 грузовиков, что стало самой большой доставкой первой помощи на территорию с тех пор, как Израиль ввел полную блокаду в начале войны.



В воскресном телефонном разговоре Нетаньяху и президент США Джо Байден «подтвердили, что теперь поток этой критически важной помощи в Газу будет продолжаться», говорится в заявлении Белого дома.