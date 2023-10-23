Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе заявил о готовности Еревана до конца 2023 года заключить c Баку соглашение о мире и нормализации отношений, сообщают Armenia Today и Armenpress.

«Регион Южного Кавказа нуждается в мире, в том, чтобы границы стран региона были открытыми, а все вопросы решались дипломатическим путем», — сказал премьер во время своего выступления в Европарламенте.

Он подчеркнул, что Ереван готов подписать мирный договор, основанный на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. В частности, Пашинян заявил, что его страна готова к зеркальному отводу войск к границам 1991 года. «Это означает, что азербайджанских войск на территории Армении не будет и, соответственно, армянских войск — на территории Азербайджана», — пояснил премьер.

Также Пашинян сообщил, что Ереван готов к разблокированию региональных коммуникаций. В частности, премьер заявил о готовности перезапустить Мегринскую железную дорогу, которая свяжет Армению с Азербайджаном, а Азербайджан — с Нахичеванской автономной республикой, эксклавом Азербайджана.

«По той же логике мы готовы и к открытию автодорог. Армения готова обеспечить безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов, линий электропередачи на своей территории», — цитирует ТАСС слова Пашиняна.

Armenpress отмечает, что премьер-министр также обратил внимание на то, что со стороны Азербайджана сохраняется неопределенность в вопросе принятия карт генштаба СССР в качестве основы для делимитации границ Армении и Азербайджана. По его словам, это вызывает опасения у «некоторых экспертов», что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и началу новой военной агрессии».

Что ж, если удастся в этом году закрыть по крайней мере вопрос с армяно-азербайджанским конфликтом, можно этой считать большой удачей. Чего действительно сейчас делать не стоит, так это тянуть Азербайджану и на самом деле посягать на международно признанную территорию Армении. С Карабахом вышло все так красиво, что будет жаль испортить это.