США передадут Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначавшихся для Украины

По данным издания Axios, ЦАХАЛ и минобороны Израиля сообщили Вашингтону, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки наземной операции в Газе и возможному конфликту с «Хизбаллой» на границе с Ливаном.

Axios пишет, что, по мнению американских официальных лиц, передача Израилю предназначавшихся Украине снарядов "не окажет непосредственного влияния на способность Украины воевать с российскими войсками".

Издание также отмечает, что боеприпасы, предназначенные для Украины, были частью запасов американского оружия, которое хранится в Израиле в рамках соглашения между странами.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что израильские войска скоро начнут наземную операцию в секторе Газа. Как пишет The Times of Israel, об этом министр сказал во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.

В этой связи есть смысл процитировать австрийского военного аналитика Томаса Купера, который уже многие годы занимается освещением войн на Ближнем Востоке, а потом и в Украине. За последние года полтора он стал весьма популярным аналитиком в Украине, так как не скрывает своих симпатий к украинскому делу. Однако, в отличие от многих украинских и проукраинских авторов, он совершенно не поддерживает Израиль, что разочаровало некоторых его читателей. Тем не менее, правда дороже.



"Я не сомневаюсь, что многие из вас сейчас хотели бы услышать от меня что-то вроде сравнения украинской битвы за выживание с чем-то вроде "битвы за выживание Израиля". Или же некоторые ожидают, что я расскажу о "российских тренировках ХАМАС". Однако, к сожалению, этого не произойдет. Не потому, что я буду "антисемитом", "ненавидеть Израиль" или из-за любой другой ерунды, которую разные примитивы не перестают рассказывать обо мне, а потому, что я один из тех чудаков, которые мыслят в совершенно разных направлениях.

Например, я не могу избавиться от впечатления, что всего через несколько дней после начала большого "кризиса" в Израиле/Палестине (который затем побудил США перенаправить большую часть своей военной помощи из Украины в Израиль; см. ниже), Путин начал крупнейшее российское наступление в Украина с февраля 2022 года (имеется в виду наступление на Авдеевку - ред ГИ).

Учитывая близкую дружбу Путина с неким Беньямином Нетаньяху - и жалобы многих бывших директоров Шин-Бета (израильской службы безопасности) и бывших генералов ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) на то, что правительство Нетаньяху месяцами, если не годами, игнорировало их, а также КГБ/ФСБ-шный бекграунд Путина и его склонность к интригам и заговорам, не говоря уже о власти и влиятельности этих двух персонажей... Что ж, положа руку на сердце: русское наступление это, пожалуй, самая чистая, дистиллированная и совершенно непреднамеренная случайность в современной войне

Столь же случайной – и совершенно непредсказуемой (действительно: кто бы мог подумать?!?) – есть скорость, с которой США спешат предоставить Израилю огромные объемы военной помощи. Включая тысячи снарядов калибра 155 мм, изготовленных для Украины. Я так удивлен этим, что не могу выразить. Я забыл задать себе такие вопросы: сколько украинских солдат было убито или искалечено только этим летом из-за многомесячных задержек с поставками (или откровенных отказов от поставок) современного вооружения из американских, немецких, французских, британских и других запасов? Сколько было убито или искалечено с помощью Ка-52 ВКС из-за того, что, например, США задержали поставку ракет MGM-140 ATACM?

А потом... еще один вопрос, который никогда не приходил мне в голову: как так получается, что те же суперумные и турбодемократические западные правительства принимают такие решения, те же люди, которые не спят по ночам от тревоги за благосостояние народа, которым они руководят, и за Украину, и армии их турбо-красноречивых "советников по национальной безопасности", плюс все западные СМИ, упражняются в развенчивании коррупции в Украине... но все они игнорируют коррупцию Нетаньяху, его демонтаж остатков израильской демократии, почти также как они игнорируют его дружбу и бизнес-отношения с Путиным?

Но вы знаете меня и мои неприятные вопросы: на них никогда не находится ответа.

Не беспокойтесь: никаких нареканий на все это из Киева вы не услышите. И Вашингтон, и Брюссель тем временем являются экспертами в предотвращении подобного, а (как минимум) половина украинских СМИ занята тем, что выражает свои глубочайшие опасения по поводу безопасности Израиля...

...поэтому было достаточно отрадно знать, что (по крайней мере, еще 10 дней назад) жалобы на "дефицит снарядов" не прекращаются, но именно со стороны России - и это несмотря на сообщения США об огромных поставках артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи. Меня лишь немного беспокоят цифры, упоминаемые в некоторых оценках: скажем, до 6 миллионов снарядов калибров 122 мм и 130 мм, которые КНДР передали РФ. В то время как США перенаправляют 155-мм боеприпасы из Украины в Израиль..."