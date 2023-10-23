Мусульманам указывают на место в "русском мире"

Все выходные многочисленные кавказские мусульмане ожесточенно обсуждали, можно ли праздновать победу чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева, попросившего Рамзана Кадырова направить его в Палестину, в то время как в самой Палестине сионисты массово убивают женщин и детей.

Рассудить этот спор, видимо решили российские силовики, которые по возвращению из Дубая с того же турнира задержали другого чеченского бойца UFC Ильяса Якубова, предъявив ему обвинение в оправдании терроризма.

Поводом стал ролик Якубова с его тренировкой, на видео которой он наложил фрагмент речи Шамиля Басаева о том, что чеченцев покорить нельзя. Это вызвало ярость исламофобской инквизиции, включая таких персонажей как Дивнич, которые обвинили Чимаева в том, что живя в России он восхваляет тех, кто против нее воевал.

Схожее негодование у этой публики вызвала и победная речь Чимаева, который заявил, что его страна это Чечня, за что вся эта компания обвинила его в сепаратизме. При этом, разумеется, им плевать даже на свои конституцию и законы, в которых Россия называется федерацией, а республики в ее составе государствами, то есть, теми же самыми странами.

Однако если почетно принятый из Швеции под крыло Рамзана Кадырова Чимаев поехал праздновать к нему свою победу в Грозный, то на Якубове решили отыграться и упаковали его по приезду в Москву. На радость Дивичу и прочим исламофобам.

Что тут можно сказать? С юридической точки зрения цитата фрагмента речи Басаева, в котором говорится только о непокоримости чеченского народа, очевидно, не означает поддержки всех остальных высказываний и тем более действий Басаева. Но это по закону, а кому в России есть дело до него?

По сути же очевидно, что крестоносцы решили устроить показательную расправу над тем, кто по их мнению является символом самосознания чеченцев и мусульман и забыл о том, что живет в православном русском мире.

Схожая история произошла на прошлой неделе, когда главу Центрального Банка России татарку Набиуллину решили затравить за то, что кто-то из ее подчиненных подготовил проект тысячерублевой купюры, на которой находящиеся в Казани по соседству музей в здании бывшей церкви и башня Сююмбике были изображены так, как они выглядят в реальной жизни - первый без креста, вторая с полумесяцем. За это спасшую об банкротства экономику этой страны татарку Набиуллину стали травить как исламистку и в конце концов заставили отозвать проект купюры.

И это одни из десятков подобных эпизодов, которые идут не останавливаясь. Пока некоторые клоуны, рядящиеся в экспертов, рассказывают развесившим под их лапшу уши мусульманам о том, как "СВО" повысило значение Ислама в России, "Русский мир" день за днем указывает верноподданным российским мусульманам на их реальное место в нем - бесправного пушечного мяса, которое должно помнить, что над ним всегда занесен хозяйский кнут.

На фото - Ильяс Якубов и Максим Дивич