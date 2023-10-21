Почему в России пресекают пропалестинские уличные акции?

Некоторые мусульмане, воодушевившиеся на первый взгляд здравой (надо это честно признать) позицией Кремля по палестинскому вопросу, были столь же удивлены и разочарованы тем, что пропалестинские уличные акции мусульман в России провести не позволили.

Это выглядело явным диссонансом на фоне массовых пропалестинских акций даже в тех странах Запада, власти которых однозначно поддержали Израиль. Причем, даже в тех, где местные власти угрожали митингующим преследованием за поддержку терроризма, ХАМАС и т.д., но ограничить свободу собраний не смогли из-за своих же законов.

Проигнорировали палестинскую тему на хутбах и государственные российские имамы, при том, что в некоторых мечетях Украины имамы подвергли критике позицию украинской власти в палестино-израильском конфликте.

Как же так? Получается, вроде бы это тот редкий случай, когда российская власть на стороне мусульман, но даже в таком случае мусульманам не дают массово выразить свою позицию, которая совпадает с позицией российской власти. Но у этой проблемы есть два измерения.

Во-первых, российская власть видит угрозу в любой инициативе мусульман снизу и в любом проявлении их субъектности, даже когда они совпадают с официальной позицией России. "Сегодня ты им позволишь выступить в поддержку, они привыкнут к тому, что могут выступать, а завтра выступят уже против тебя" - так мыслят российские власти, которые в принципе боятся общества, включая даже своих "турбо-патриотов", о чем говорит судьба Пригожина, Стрелкова и т.п. А мусульман и подавно.

Однако этому противоречит то, что в свое время Кадырову позволили провести массовый митинг в связи с богохульством "Шарли Эбдо" или когда в Москве под присмотром кадыровцев провели уличную акцию в защиту рохинья. И тут мы уже имеем дело с тем, что во-вторых, политика Кремля в этом вопросе не так очевидна, как может показаться мусульманам.

Столкнувшись с обвинениями в том, что Кремль был как минимум в курсе атаки Хамас, а как максимум оказал ей какое-то содействие, и что он в любом случае извлек из нее выгоду (а это безусловно так, и мы это должны понимать), Кремль испугался потерять отношения с еврейством, которые для него стратегически важны в то время как использование исламского фактора имеет для него тактический характер.

Поэтому-то Путин позвонил своему другу Нетаньяху, который с удовольствием поговорил с ним в отличие от Зеленского, визит которого в Израиле сочли несвоевременным (явное унижение Украины, заслуженное ее властями). И поэтому Кремль быстро решил взять под контроль распространяющиеся в России антисионистские настроения, которые уже оборачиваются раздражением лояльных ему сионистов (см. случай с Сатановским), особенно когда речь идет о мусульманской среде, субъектности и активности которой он боится в принципе.

Вот почему попытки мусульман в России проводить пропалестинские акции сегодня не играют на руку Кремлю, а являются проявлением собственной субъектности, которой он опасается, как огня.