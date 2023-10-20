Газа: палестинцы ждут открытия перехода Рафах, Израиль продолжает наносить удары по анклаву

Палестинцы в раздираемом войной секторе Газа в четверг ожидали прибытия чрезвычайной помощи, обещанной в соглашении, заключенном президентом США Джо Байденом, в то время как израильские военные продолжали бомбардировки целей в анклаве.

Грузовые самолеты доставили запасы, включая продукты питания и лекарства, очистители воды и средства гигиены, в египетский аэропорт Эль-Ариш в ожидании открытия пограничного перехода Рафах в сектор Газа.

Связанная с государством египетская телекомпания Al Qahera News сообщила, что переход - единственный въезд и выезд из осажденного анклава, не контролируемый Израилем, - откроется в пятницу.

Во время визита в Каир Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходим «быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ» после мрачных предупреждений о последствиях длительной израильской блокады.