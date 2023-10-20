Газа: палестинцы ждут открытия перехода Рафах, Израиль продолжает наносить удары по анклаву

Палестинцы в раздираемом войной секторе Газа в четверг ожидали прибытия чрезвычайной помощи, обещанной в соглашении, заключенном президентом США Джо Байденом, в то время как израильские военные продолжали бомбардировки целей в анклаве.
Грузовые самолеты доставили запасы, включая продукты питания и лекарства, очистители воды и средства гигиены, в египетский аэропорт Эль-Ариш в ожидании открытия пограничного перехода Рафах в сектор Газа.
Связанная с государством египетская телекомпания Al Qahera News сообщила, что переход - единственный въезд и выезд из осажденного анклава, не контролируемый Израилем, - откроется в пятницу.
Во время визита в Каир Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходим «быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ» после мрачных предупреждений о последствиях длительной израильской блокады.
Во вторник Тель-Авив посоветовал израильтянам принять все необходимые меры предосторожности, например, свести к минимуму свое присутствие в общественных местах и избегать собраний.
Несколько перемещенных лиц, укрывшихся на территории церкви в секторе Газа , были убиты и ранены после израильского удара поздно вечером в четверг, 19 октября.
Согласно заявлению министерства внутренних дел Газы, в результате удара на территории греческой православной церкви "Святого Порфирия" в городе Газа погибло «большое количество мучеников и раненых».
Свидетели сообщили агентству Франс Пресс, что удар, судя по всему, предназначался цели, расположенной недалеко от церкви, где многие жители укрылись во время авиаударов Израиля по палестинскому анклаву.
Сегодня утром Израиль отрапортовал о нанесении ударов по более 100 "объектам ХАМАС".