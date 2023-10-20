"Мы всегда будем поддерживать Китай и слепо доверять ему" - лидер Пакистана

Премьер-министр Пакистана Анваарул Хак Какар в четверг встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине и приветствовал партнерство Исламабада со своим соседом как «созданное на небесах».

«Мы всегда будем поддерживать Китай и слепо доверять вам», — сказал премьер председателю Си Цзиньпину во время встречи на полях третьего Форума международного сотрудничества "Один пояс-один путь".

Можно ли представить хотя бы одну страну мира, глава которой прямо заявляет, что они будут "слепо доверять" (!) другому правительству? Оказывается можно, причем это лидер одной из крупнейших мусульманских держав говорит о правительстве, которое содержит мусульман-уйгуров в лагерях.

Премьер находится в Китае с двухдневным визитом для участия в форуме, который проходит на фоне продолжающихся празднований 10-летия Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК).

Днем ранее обе страны решили расширить масштабы многомиллиардного инфраструктурного проекта, который теперь будет диверсифицирован за счет таких областей, как промышленное развитие, ИКТ, проекты обеспечения средств к существованию, горнодобывающая промышленность и разведка полезных ископаемых, а также сельское хозяйство.

Во время встречи с Си премьер-министр Какар выразил «глубокую приверженность» Пакистана Китаю. Он назвал связи между двумя странами «слаще меда» и «железным братством».

Он заявил, что путь модернизации, избранный Китаем в течение последних многих лет, стал уроком для Пакистана о том, как страна может изменить жизнь миллионов людей.

Какар подтвердил, что Пакистан будет твердо стоять на стороне Китая и что в этом отношении не существует «несогласных мнений».

«Я повторяю, что Пакистан не позволит ничему подорвать наше стратегическое партнерство, и мы действительно имеем это в виду. Мы продолжим укреплять, реализовывать и выражать свои действия […] мы будем демонстрировать приверженность не только словами, но и действиями», — сказал он.

Китайцы должны быть уверены, что Пакистан не «отступит ни на сантиметр назад» в своих отношениях с Китаем, пообещал премьер-министр.

Он добавил, что президент Китая также принял его приглашение посетить Пакистан в ближайшее время.

Просто какой-то апофеоз унижения перед пекинским "старшим братом".