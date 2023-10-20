Мигрантов могут лишать гражданства РФ, если они откажутся воевать

Глава следственного комитета РФ предложил лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются воевать в Украине

Об этом председатель Александр Бастрыкин сказал на военно-научной конференции Клуба военачальников России, видео опубликовано на сайте СК.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их [мигрантов] к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.

Глава СК не в первый раз говорит о привлечении иностранцев, получивших российский паспорт, к участию в войне.

В январе 2023 года в интервью «Российской газете» он называла целесообразным «рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции».

По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство и, «следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны».

Еще раз, кто не понял - единственная цель, с которой Москва дает гражданство мигрантам из Центральной Азии это необходимость задействовать их на войне с Украиной. Потому что проводить полноценную мобилизацию своих граждан Москве не с руки, люди воевать не хотят и для экономики это плохо, для масштабного ободрямся войны с Украиной еще хуже. Так что, если вы рассчитываете получить российское гражданство и не оказаться в окопах под Авдеевкой, под снарядами ВСУ, бросьте эту затею.