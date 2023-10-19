Газа: удары по анклаву продолжаются 13-й день, погибли десятки палестинцев

Израиль продолжает наносить неизбирательные авиаудары по осаждённому сектору Газа 13-й день подряд, в то время как жители продолжают оплакивать сотни людей, погибших в результате предыдущего воздушного удара, поразившего больницу Аль-Ахли Аль-Араб во вторник вечером.

По данным палестинского агентства Wafa утром в четверг десятки палестинцев были убиты в результате ударов Израиля по различным жилым районам сектора Газа.

По данным местных источников, ракеты попали в Рафах, в результате чего погибло более 30 человек из нескольких семей и было ранено еще множество людей, которые были переведены в больницу Абу Юсефа Аль-Наджара.

Израильская авиация также бомбила верхний этаж башни Аль-Масри в Рафахе.

Местные источники добавили, что один палестинец был убит и еще 21 получил ранения в результате израильской бомбардировки жилого дома к западу от Хан-Юниса.

Нападение Израиля произошло в тот момент, когда тысячи жителей Газы ожидают тонн помощи из Египта после того, как президент США Джо Байден заключил соглашение с Каиром и Тель-Авивом о разрешении помощи.

Байден заявил в среду, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился «для начала пропустить до 20 грузовиков» в подвергшийся сильным бомбардировкам сектор Газа, начиная с пятницы, давая властям время для ремонта дорог.

На прошлой неделе Израиль полностью осадил сектор Газа, отрезав ему топливо, продовольствие и воду, что вызвало осуждение международных организаций и правозащитных групп.