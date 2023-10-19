Азербайджан выделит более полутора миллионов долларов на помощь палестинским беженцам

Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сообщает Trend.
По словам Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД ОИС.
В частности, было отмечено особое внимание Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения в вопросе палестинской проблемы, в частности, усиление работы комитета министров ДН по Палестине.
Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан, всегда приверженный исламской солидарности, поддерживает борьбу палестинского народа за государственность, отметив, что Баку выступает за разрешение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, в соответствии с нормами международного права, а также соответствующими резолюциями ООН.
Министр сказал, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия по достижению решения палестинской проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права.
Нельзя не отметить в который раз феноменальную политическую трезвость Азербайджана, страны, которая только что успешно вернула под свой контроль все свои ранее утерянные территории. Опираясь в значительной степени на военно-политическое сотрудничество с Израилем (из-за чего некоторые азербайджанские блогеры бьются в сионистском экстазе), Баку тем не менее продолжает гнуть пропалестинскую линию. Другим странам, которые рассчитывают на помощь Израиля (впрочем, будем честны, Израилю они нужны меньше, чем Азербайджан), стоит взять на заметку.