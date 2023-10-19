Азербайджан выделит более полутора миллионов долларов на помощь палестинским беженцам

Азербайджан выделил 1,6 миллиона долларов Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, сообщает Trend.

По словам Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередном заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД ОИС.

В частности, было отмечено особое внимание Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения в вопросе палестинской проблемы, в частности, усиление работы комитета министров ДН по Палестине.

Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан, всегда приверженный исламской солидарности, поддерживает борьбу палестинского народа за государственность, отметив, что Баку выступает за разрешение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме, в соответствии с нормами международного права, а также соответствующими резолюциями ООН.