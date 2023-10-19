Сиси предложил переселить жителей Газы в пустыню Негев

Президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси в среду заявил, что его правительство отвергает принудительное переселение палестинских гражданских лиц из сектора Газа на Синай, предположив, что вместо этого Израиль может переселить их в пустыню Негев.

Заявления прозвучали на фоне того, что израильские воздушные удары продолжают бомбардировать гражданские здания и инфраструктуру в осажденном секторе Газа уже 12-й день, при этом последняя атака на больницу во вторник привела к гибели по меньшей мере 471 мирного жителя, как пациентов, так и перемещенных лиц.

Палестинцы и египетские официальные лица отвергли перспективу переселения жителей Газы на Синай, предупредив, что это будет представлять собой вторую Накбу или еще одну этническую чистку палестинцев.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Каире в среду Сиси ответил на предложения Израиля о переселении палестинского гражданского населения на Синайский полуостров Египта, на границе с сектором Газа.

«Если есть идея переноса, то это пустыня Негев в Израиле. Переселение палестинцев вполне возможно до тех пор, пока Израиль не завершит заявленную миссию по ликвидации сопротивления или вооруженных группировок, таких как Хамас, Исламский джихад и других, в секторе Газа. Затем их можно будет вернуть, если [Израиль] пожелает», — сказал Сиси в комментариях, которых не было в официальной речи, опубликованной представителем президента.

«Но переправить их в Египет? Эта военная операция может занять годы и является рискованным предприятием. Я должен подчеркнуть, что мы еще не искоренили терроризм; мы не выполнили свою миссию.

«Последствия этого понесет Египет, а Синай может превратиться в базу террористических операций против Израиля. Мы, в Египте, будем нести за это ответственность, и весь мир, ради которого мы работали, исчезнет как часть идеи решения палестинского вопроса».

Президент также предупредил, что «миллионы» египтян будут протестовать против любого перемещения палестинцев на Синай.

Египет закрыл пограничный переход Рафах после нескольких авиаударов Израиля по нему за последние 10 дней. Этот переход является единственным выходом для палестинцев из сектора Газа, который не контролируется Израилем. Это жизненно важный коридор гуманитарной помощи для осажденного гражданского населения Газы.

Однако Сиси в среду опроверг факт закрытия контрольно-пропускного пункта, заявив, что «события на месте и неоднократные удары Израиля по палестинской стороне контрольно-пропускного пункта препятствуют его работе».

Он добавил, что его правительство отвергает «любые попытки насильственно вытеснить палестинцев с их земель или сделать это за счет стран региона». Заявление повторило аналогичные высказывания на прошлой неделе, в которых он призвал жителей Газы «оставаться стойкими на своей земле».

В ответ израильские силы нанесли шквал воздушных ударов по сектору Газа, в результате чего погибло по меньшей мере 3478 палестинцев, более тысячи из них — дети.

Отметим, что Сиси не против самого принципа этнической чистки Газы и депортации миллионов палестинцев. Его заботит лишь, чтобы это никак не ударило по самому Египту. Вероятно тем же самым руководствуется и Иордания.

Тем временем Израиль накопил танки возле границы с сектором Газа в преддверии ожидаемого наземного вторжения в анклав – первого такого вторжения за более чем девять лет.

Израильская армия в пятницу заявила, что мирные жители на севере Газы должны покинуть сектор Газа на юг и что им не будет разрешено вернуться «пока мы так не скажем». Однако мирные жители по-прежнему подвергались израильским воздушным ударам, когда они пытались бежать на юг.

С 1948 года Израиль не позволяет палестинским беженцам, изгнанным сионистскими боевиками до создания Израиля, вернуться на свою родину. В настоящее время число палестинских беженцев оценивается в более чем 5,6 миллиона человек.

В 1967 году Израиль оккупировал последние 20 процентов исторической Палестины, включая сектор Газа, Восточный Иерусалим и Западный берег. Эта длительная оккупация превратилась в систему, которую эксперты Организации Объединенных Наций и правозащитных организаций характеризуют как апартеид.