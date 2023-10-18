Стратегическое поражение Нетаньяху и Байдена

Мы не знаем, что стояло за атакой ХАМАСа 7 октября 2023 года, за которой последовало то, что последовало. И точно в выигрыше от нее оказался не народ Газы, что мы готовы повторить, навлекая на себя гнев части наших читателей.

Но после вчерашнего удара по больнице Ахли Араб точно можно сказать и другое - кто бы это ни был, и чего бы они ни добивались, но Израиль под руководством Нетаньяху попал в расставленный для него капкан, оказавшись сейчас в патовой ситуации.

Пойдет он в ближайшее время на прекращение огня, не взяв под контроль Сектор Газа - это будет политическое поражение для Нетаньяху. Завоюет он его ценой еще многих таких жертв палестинцев и значительного числа жертв своих солдат, без которых не обойдется наземная операция - это для него будет пирровой победой, счет за которую будет предъявлен ему и его союзникам по правой коалиции.

Сейчас все серьезные аналитики говорят, что это конец политической карьеры бессменного Биби (Нетаньяху), причем, конец провальный. Но надо понимать, что это, судя по всему, конец не только одного политика, но и всего его проекта - ползучего превращения Израиля из условно светского в религиозное иудейское государство.

Протесты против судебной реформы, призванной это обеспечить, постепенно спадали, Нетаньяху устоял, и ему и его правым союзникам для успешной реализации своего проекта были нужны время, которое работает на них из-за демографического роста еврейского религиозного электората, и управление войной с палестинцами в низко-средне- интенсивном режиме. Это позволяло ему, с одной стороны, не допускать полноценных мирных переговоров с палестинцами с целью создания Палестинского государства, с другой стороны, не допускать и большой войны, которая ему совсем была не нужна. Для чего он и пытался нормализовать отношения с арабскими странами.

Поэтому то, что произошло 7 октября и вчера в больнице Ахль Араб, и что скорее всего будет происходить еще, это настоящая политическая катастрофа не только для Нетаньяху, но и для проекта Нетаньяху, на который израильтяне в любом случае после войны возложат ответственность за все эти жертвы.

Но катастрофой это стало и для ближневосточной политики США и Байдена в частности. Ведь какой бы деструктивной, с нашей точки зрения, ни была политика Дональда Трампа, ему удавалось быть эффективным хоть в чем-то. И он сумел, если не запустить полноценную "нормализацию" израильско-арабских отношений, то хотя бы создать для нее какую-то почву. И вот, вчера израильским ударом по Ахль Араб это все было перечеркнуто, и Израиль превратился в такого врага арабского и мусульманского мира, которым не был уже давно.

Гораздо хуже для США то, что они снова поставили себя в один ряд с ним. Причем, если при Трампе, который поддерживал Нетаньяху (предавшего его потом) это было хотя бы логично, то для Байдена, пытавшегося от него дистанцироваться до последнего времени, но кинувшегося его спасать вместо того, чтобы выступить в роли мудрого арбитра и полицейского, происходящее абсурдно вдвойне. Ведь результатом этого становится отчуждение от США не только старых союзников, но и даже сузившегося круга союзников Трампа, которые заставляют по часу ждать встречи госсекретаря США Блинкена, как произошло в Саудовской Аравии, или отменяют саммиты с самим Байденом, как сделал король Иордании.

Хотя, откровенно говоря, если бы не та цена, которая за это заплачена и еще будет заплачена, сам стратегический тренд ухода США из мусульманского мира можно было бы только приветствовать. Как мы уже писали об этом, христианским странам нужно заниматься своим христианским миром (который уже давно постхристианский), и проблемами в нем вроде российско-украинской войны, от которой неизбежно (что бы ни говорил Байден) будет отвлечено внимание США, если война на Ближнем Востоке будет разрастаться. А мусульманским миром рано или поздно займутся сами мусульмане, и кстати, если у евреев Израиля есть настоящие и умные друзья на Западе, они должны были бы помочь им договориться о мире и добрососедстве с мусульманами до того момента, как это произойдет. Хорошей иллюстрацией чего являются армяне, которые 30 лет не хотели договариваться, пользуясь тем, что сила на их стороне, упустив момент, когда соотношение сил резко изменилось.

Ведь в долгосрочной перспективе время в регионе все равно работает на мусульман. Ибо географию не изменишь, да и демографию тоже сложно радикально изменить - какие бы потери сейчас ни понесли палестинцы, крошечное и малочисленное по большому счету государство Израиль все равно останется в окружении мусульман. Которые могли подзабыть Сабру и Шатилу, но скорее всего хорошо будут помнить Ахль Араб к тому моменту, когда в регионе начнутся большие изменения.