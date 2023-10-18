В Махачкале силовики разогнали митинг в поддержку Палестины

Полиция в Дагестане воспрепятствовала проведению стихийного митинга в поддержку Палестины на центральной площади города. Предположительно, некоторые его участники были задержаны, сообщает издание Кавказ.Реалии.

О попытке проведения митинга солидарности с Палестиной сообщили оппозиционные телеграм-каналы "Горец" и "Утро Дагестан". На опубликованных фото и видео – несколько десятков человек, почти все мужчины, без какой-либо атрибутики, оживленно спорят с сотрудниками полиции.

Вечером во вторник дагестанское издание "Новое дело" написало в своем телеграм-канале, что задержанных на митинге отпустили из отдела полиции по Советскому району Махачкалы, некоторым из них вручили повестки в военкомат. Ранее информации о задержаниях не было, сколько человек было задержано, не сообщается.

Накануне мэрия Махачкалы в своем официальном телеграм-канале назвала анонсы митинга фейком и заявила, что "данное мероприятие носит характер протестной акции, которая может спровоцировать волнения и напряженность".

В общем, что позволено мусульманам даже в Лондоне и Берлине (несмотря на все попытки запретить палестинскую символику), то не позволено в Дагестане.