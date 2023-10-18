Поспешная поддержка Израиля Западом подрывает работу в помощь Украине - FT

Поддержка Западом нападения Израиля на Газу подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с развивающимися странами по осуждению войны России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале издания Financial Times, которое ссылается на неназванных должностных лиц и дипломатов.

Газета отмечает, что реакция на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября и на обещание Израиля нанести ответный удар по Газе свела на нет многомесячную работу, направленную на то, чтобы сделать РФ изгоем за нарушение международного права, а также спровоцировала обвинения в лицемерии в адрес США и ЕС.

В первые дни после нападения ХАМАС некоторые западные дипломаты были обеспокоены тем, что США дают карт-бланш Израилю на полномасштабную атаку на Газу.

Это подорвало усилия, которые после вторжения России в Украину в 2022 году были направлены на достижение консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга – такими как Индия, Бразилия и Южная Африка – по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах, заявили более десятка западных должностных лиц.

"Мы, безусловно, проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга (по Украине. – ред.), была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать ", – отметил один из дипломатов из страны G7.

Некоторые американские дипломаты непублично выражали обеспокоенность тем, что администрация президента США Джо Байдена не признала, что ее широкая поддержка Израиля может оттолкнуть значительную часть Глобального Юга.

"То, что мы сказали об Украине, должно относиться и к Газе. В противном случае мы теряем все наше доверие", - добавил дипломат.

Всего за четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и западных союзников приняли участие в саммите G20 в Нью-Дели и обратились к развивающимся странам с призывом осудить нападения России на украинское гражданское население с целью обеспечения уважения к Уставу ООН и международному праву.

Теперь западные чиновники говорят, что они слышат тот же аргумент в ответ на требования осудить ответную атаку Израиля на Газу и его решение ограничить поставки туда воды, электроэнергии и газа.

В последние дни Россия пыталась принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие против гражданского населения в конфликте, не упоминая конкретно о ХАМАС. В понедельник Совет отклонил ее резолюцию.

"Давайте будем откровенными. Это подарок для России. Я думаю, что это вредит тому, что происходит... потому что Россия использует кризис и говорит - "Послушайте, мировой порядок, построенный после Второй мировой войны, не работает для вас" - обращаясь к миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", – сказал чиновник ЕС.

Предложенная Россией резолюция Совета Безопасности ООН получила поддержку только четырех стран – Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мозамбика и Габона. Но многие западные дипломаты опасаются, что измененная российская резолюция может набрать девять голосов, необходимых для принятия. США, Великобритания или Франция могут наложить на нее вето, которое принесет Москве пропагандистскую победу.

"Мы должны предотвратить, чтобы Россия... при поддержке китайцев... взяла на себя инициативу использовать это против нас. Существует риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее по поддержке Украины мы увидим большой взрыв в количестве воздержавшихся", – сказал один из западных дипломатов.

Один из западных министров иностранных дел отметил, что Россия заинтересована в продолжении израильско-палестинского конфликта из-за его отвлекающей роли и "использования для изменения глобального нарратива".

В общем, разумные голоса в западной дипломатии говорят ровно тоже самое, что мы утверждаем уже очень давно. Вопрос в том, прислушается ли кто-нибудь к этим голосам. Да и не поздно ли уже? Пока надежды мало.

"Европа должна держаться одной линии. Сначала у нас был определенный хаос, но я думаю, что сейчас мы лучше координируем наши действия с точки зрения защиты фундаментальных прав и убедились, что мы видим обе стороны", – добавил министр.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа не влияет на позицию ЕС по осуждению действий "террористической группировки ХАМАС", напавшей на Израиль 7 октября.

Напомним, ЕС в понедельник объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газа будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

В то же время, ЕС утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газа до 75 миллионов евро.