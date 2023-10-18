Газа: что известно об ударе по больнице Аль-Ахли

Практически ни у кого нет сомнений, что уничтожение баптистской больницы Аль-Ахли является делом рук Израиля, но ЦАХАЛ пытается переложить ответственность на самих палестинцев, сначала на ХАМАС, а потом на группировку Палестинский исламский джихад. Якобы это их ракета, запущенная в сторону Израиля, дала осечку и упала в Газе.
Насколько смехотворны такие заявления можно судить если просто сравнить вчерашний ужас в Газе с результатами попадания палестинских ракет по городам Израиля. Сделанные из обломков труб и всякого подручного мусора ракеты просто не способны наносить такой урон. Представьте себе города Израиля, если бы ХАМАС бомбил их ракетами, способными убивать под тысячу человек...
К тому же, о "попадании по ХАМАС" и "сюрпризах для ХАМАС" после удара по Газе отчитался целый ряд израильских пропагандистов, включая пост Хананьи Нафтали (журналиста, который последние 3 года работает в команде Нетаньяху) в Х/Twitter. Пост был оперативно потерт, как только выяснилось, что удар пришелся по мирным жителям в больнице, интернет как всегда все помнит.
В целом, израильская пропаганда используют ровно ту же самую тактику, что стала нам хорошо известна за почти 2 года российско-украинской войны - "сами себя обстреляли". Сначала дикая радость в соцсетях с предвкушением "сюрпризов" для ХАМАС/ВСУ, потом потертые посты и попытки доказать, что это на самом то деле была палестинская/украинская ракета, а у нас лишь "высокоточное оружие".
В самом Израиле неоднократно собственные преступления приписывали палестинским вооруженным группировкам. Можно вспомнить недавнее убийство американской журналистки Ширин Абу Акля. ЦАХАЛ сначала заявил, что ее убили "палестинские боевики", но позднее был вынужден признать, что журналистка застрелили израильские солдаты. Правда уголовное дело возбуждать отказались, дескать злого умысла не было, а дело вызовет брожение в армии и обществе. Что понятное дело является прямым указанием на то, что любое военное преступление ЦАХАЛ останется безнаказанным.
Также наблюдатели указали, что то самое видео, которое ЦАХАЛ распространяет в качестве доказательства палестинского удара по самим себе, датировано другим временем и явно не показывает удар по больнице.
Все эти соображения не работают для президента США Джо Байдена, который прилетел поддержать Израиль на следующий день после массовой резни в Газе.
Байден сообщил Нетаньяху, что взрыв в арабской больнице Аль-Ахли, судя по всему, был совершен «другой командой, а не вами», подразумевая, что за этим стояли палестинские вооруженные группировки.
Слова Байдена подтверждают то, о чем давно говорят - моральное банкротство США и шире, всего Запада. В дни когда возмущен весь арабский и мусульманский мир, когда объявлен официальный траур в нескольких странах региона, старик Байден, даже при том, что он выразил «глубочайшие соболезнования невинным людям, погибшим в результате взрыва больницы в секторе Газа», просто плюет в лица всем мусульманам, включая немногих оставшихся союзников США. Безусловной поддержкой Израиля он подрывает легитимность арабских правителей и оказывает ценную услугу другим каннибалам из Москвы и Пекина.
Иордания уже отменила запланированный саммит в Аммане с участием Джо Байдена и арабских лидеров.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что встреча состоится в то время, когда все присутствующие смогут согласиться работать над прекращением «войны и резни против палестинцев».
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который также должен был присутствовать на саммите, заявил, что он «самым решительным образом осуждает бомбардировку Израилем» больницы в секторе Газа.
Саудовская Аравия также выступила с заявлением, осудив «самым решительным образом чудовищное преступление, совершенное израильскими оккупационными силами путем взрыва баптистской больницы Аль-Ахли в секторе Газа».