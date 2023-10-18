Газа: что известно об ударе по больнице Аль-Ахли

Ракетный удар по больничному комплексу в Газе, в результате которого, по словам представителей здравоохранения, погибло по меньшей мере 500 человек, вызвал возмущение и осуждение во всем мире, а протесты прошли на улицах Аммана, Стамбула, Туниса, Бейрута, Тегерана и многих других городов исламского (и не только исламского) мира.

По данным Al Arbiya число жертв превысило уже 800 человек. Общее число погибших в секторе Газа в настоящее время возросло до 3300, также с 7 октября более 13 000 получили ранения, сообщил министр здравоохранения Палестины.

Удар по больнице стал самым кровавым одномоментным преступлением израильтян в Палестине за всю историю противостояния, по крайней мере в последние лет 20.

Хирург Гассан Абу Ситт, который работал в больнице Аль-Ахли, когда на нее произошло нападение во вторник вечером, опубликовал комментарий в Facebook:

«Теперь мы знаем, что число убитых превышает 500. Это число будет увеличиваться, поскольку я видел много расчлененных тел и частей тел, когда нес последнего пациента в машину скорой помощи мимо двора.

«Это было самое разрекламированное преступление в истории. Это была резня по назначению. Израильское правительство на прошлой неделе открыто заявляло, что собирается атаковать больницы, а мир просто стоял в стороне и ничего не делал.

«Количество погибших детей превышает 50 процентов. Я видел тело малыша, у которого не было головы… сегодня утром бомбардировка продолжилась».