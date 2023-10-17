Нетаньяху поговорил с президентом ОАЭ - первым арабским лидером после начала войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разговаривал в воскресенье вечером с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, согласно заявлению, опубликованному офисом Нетаньяху в понедельник. Это был первый и пока единственный телефонный разговор между Нетаньяху и арабским лидером после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

В заявлении говорится, что два лидера обсудили региональные события после 7 октября и согласились поддерживать контакт. Нетаньяху подчеркнул в разговоре, что Израиль полон решимости уничтожить военный и политический потенциал ХАМАС, прилагая при этом все усилия, чтобы предотвратить вред «неучаствующим» (невоюющим сторонам).

Разговор между Нетаньяху и Нахайяном имеет большое значение на фоне прочных связей, установившихся между двумя странами после подписания Авраамовских соглашений в 2020 году. Первыми, кто подписал историческое соглашение о нормализации отношений, были Эмираты, за ними следовали Бахрейн, Марокко и Судан. У Израиля также есть мирные договоры с Иорданией и Египтом. В 2022 году ОАЭ посетили более 150 000 израильтян. Отношения также расширились в сфере высоких технологий и инноваций, умного сельского хозяйства, здравоохранения, кибербезопасности и многих других областях.

Министерство иностранных дел Эмиратов опубликовало 8 октября реакцию на нападение ХАМАСа: «Нападения ХАМАС на израильские города и деревни вблизи сектора Газа, включая обстрел тысячами ракет по населенным пунктам, представляют собой серьезную и значительную эскалацию». В заявлении добавлено, что ОАЭ «потрясены сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов».

Разговор между Нетаньяху и Нахайяном последовал за телефонным разговором между президентом США Джо Байденом и лидером Эмиратов 11 октября. Лидеры двух стран также обсудили важность обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь доходила до тех, кто в ней нуждается».

В воскресенье ОАЭ заявили, что поддержат офис БАПОР в Газе, выделив новый взнос в размере 20 миллионов долларов. Страна регулярно делала пожертвования агентству, включая пожертвование в размере 20 миллионов долларов в июне прошлого года.