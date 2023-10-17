Десятки людей погибли в Газе за последние сутки

Во вторник в результате израильской бомбардировки сектора Газа, которая продолжается уже 11-й день подряд, погибло по меньшей мере 70 палестинцев.

В результате недавних жертв общее число погибших палестинцев превысило 2848 человек, включая 750 детей.

По данным медицинских источников, в результате авиаудара по дому в Рафахе на юге Газы погибли 25 человек, включая детей, и десятки получили ранения.

Очевидцы сообщили, что израильские истребители нанесли удар по дому в Дейр-эль-Балахе, городе в центре сектора Газа.

Сообщается, что в результате нападения семь человек погибли, в том числе дети, еще 12 получили ранения.

Восемь палестинцев были убиты в результате очередного авиаудара по району Римал в городе Газа, сообщили медицинские источники.

Несколько человек получили ранения в результате новых израильских рейдов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщили источники.

Израильские самолеты также нанесли удар по дому в лагере беженцев Аль-Шати к западу от города Газа, сообщило государственное информационное агентство Wafa. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

По данным агентства Anadolu, лагерь беженцев Нусейрат к северо-востоку от Дейр-эль-Балаха также подвергся ожесточенному израильскому обстрелу.

Израиль начал неизбирательную бомбардировку сектора Газа после вторжения через границу палестинской группы ХАМАС.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), израильская атака привела к перемещению более 1 миллиона человек – почти половины общей численности населения анклава.

Газа переживает острый гуманитарный кризис, в ней нет электричества, а вода, продовольствие, топливо и медикаменты заканчиваются, поскольку гражданские лица бегут в южный регион после предупреждения Израиля покинуть северные районы.