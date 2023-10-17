Несколько известных авторов и издателей со всего мира обвинили Франкфуртскую книжную ярмарку в заглушении палестинских голосов после того, как церемония награждения в честь романа палестинского автора была отменена из-за войны в Палестине.

Родившаяся в Палестине писательница и публицистка Адания Шибли, которая живет между Берлином и Иерусалимом, должна была 20 октября получить премию LiBeraturpreis 2023 года — ежегодную премию, вручаемую женщинам-писательницам из Африки, Азии, Латинской Америки и арабского мира.

Однако в пятницу ассоциация "ЛитПром", вручающая премию, заявила, что отложит церемонию награждения "из-за войны, начатой ​​ХАМАС, от которой страдают миллионы людей в Израиле и Палестине".

В своем первоначальном заявлении "ЛитПром" заявил, что предпринял шаг по отсрочке вручения премии как «совместное решение» с автором. Но литературное агентство Шибли сообщило изданию Guardian, что решение было принято без ее согласия, и что если бы церемония состоялась, она бы воспользовалась возможностью поразмышлять о роли литературы в эти жестокие и болезненные времена.

Открытое письмо, подписанное более чем 350 авторами, в том числе ирландским писателем Колмом Тойбином, американо-ливийским лауреатом Пулитцеровской премии Хишамом Матаром, британско-пакистанской писательницей Камилой Шамси и британским историком Уильямом Дэлримплом, призывает организаторов Франкфуртской книжной ярмарки, крупнейшую в мире торговую ярмарку такого рода, "создавать пространство для палестинских писателей, чтобы они могли делиться своими мыслями, чувствами и размышлениями о литературе в эти ужасные, жестокие времена, а не закрывать их".

Роман Шибли, опубликованный на английском языке в 2020 году под названием Minor Detail, был назван «тщательно составленным произведением искусства, рассказывающим о силе границ и о том, что жестокие конфликты делают с людьми».

В романе, который также был номинирован в США на Национальную книжную премию и Международную книжную премию, сопоставляется реальная история изнасилования и убийства бедуинской девушки в 1949 году от рук подразделения израильской армии с вымышленной историей журналистки, расследующей преступление в Рамалле десятилетия спустя.

Роман вызвал особую полемику в Германии, где этим летом журналист Ульрих Ноллер покинул жюри LiBeraturpreis в знак протеста против решения почтить книгу.

В обзоре левой газеты «Таз» содержалась критика, что «все израильтяне в этом коротком романе являются анонимными насильниками или убийцами, в то время как палестинцы являются жертвами» (обычно никто не имеет ничего против, если наоборот).

В более положительных отзывах утверждается, что изображение израильских солдат просто соответствует отстраненному литературному стилю Шибли, который отсылает к «Незнакомцу» Альбера Камю.

Ну а мы должны еще напомнить, что та же самая Франкфуртская книжная ярмарка много лет с 2014 года приглашала российскую делегацию с такими авторами как русский фашист Захар Прилепин.

Прилепин устраивал публичные выступления на ярмарке, даже после того как его причастность к российской агрессии на Донбассе была уже хорошо известна. Более того, на ярмарке даже устроили как-то нечто вроде диспута Прилепина с писателем Дмитрием Глуховским на тему Украины.

Но что можно было российским фашистам, оказывается нельзя палестинцам.