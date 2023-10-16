Катар помогает украинским детям вернуться домой из России

Трое украинских детей в возрасте двух, девяти и 17 лет, которых вывезли в Россию, будут возвращены на родину в рамках механизма, разработанного при посредничестве дипломатов Катара. Об этом Reuters сообщил источник из числа официальных лиц ближневосточной страны.

По информации агентства, первого ребенка вернули в Украину еще 13 октября. Речь идет о семилетнем мальчике, которого в начале полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года разлучили с матерью, находившейся на тот момент в России, а затем отправили в детский дом.

В прошлую пятницу власти РФ передали мальчика бабушке, которая вывезла его в Украину через Эстонию, рассказал собеседник Reuters. The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, мать ребенка остается в России под стражей. В чем ее обвиняют, неизвестно.

Газета пишет, что в группу детей, которых вернут в Украину, также входит двухлетний мальчик из Житомирской области. В начале войны, когда ребенку было полгода, он находился в больнице. Подробности того, как мальчик оказался в России, неизвестны. The Washington Post отмечает, что в начале вторжения войска РФ оккупировали некоторые районы Житомирской области. Позже россияне были вынуждены отступить с севера Украины.

Еще один ребенок, который как ожидается, вернется на родину 18 октября, — девятилетний мальчик. В начале войны он жил со своими бабушкой и дедушкой в Херсонской области. Часть региона захвачена и аннексирована РФ. Четвертая несовершеннолетняя в группе — 17-летняя девушка, родители которой не смогли приехать за ней в Россию. Предполагается, что она вернется в Украину в среду.

The Washington Post также утверждает, что не один, а двое детей уже воссоединились с родственниками, а еще двое встретят их в ближайшие дни. Отмечается, что встреча детей с близкими проходила в посольстве Катара в Москве, после чего семьи уезжали или собирались уезжать из России в Украину через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Беларусь, а также Катар. Reuters пишет, что катарские дипломаты сопровождают их на родину.

Собеседник агентства отметил, что эти четверо детей были первыми, на чье возвращение согласились и Россия, и Украина, подтвердив, что несовершеннолетние нашли своих родителей. По его словам, и российские, и украинские дипломаты сотрудничали по вопросу возвращения этих детей. В частности, российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова (на нее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, именно за вывоз украинских детей) поделилась с катарскими дипломатами небольшим предварительным списком детей, которые могут быть возвращены в Украину. Те, в свою очередь, проверили личность каждого ребенка.

«Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям», — заявила Лолва Аль-Хатер министр Катара по международному сотрудничеству. Она отметила, что в последние недели катарские официальные лица находились в «постоянном диалоге с нашими украинскими и российскими коллегами».

Как отмечается, Катар участвовал в переговорах и процессе возвращения украинских детей по просьбе Украины. Власти России и Украины пока не комментировали сообщения о возвращении украинских детей на родину.

Участие Катара это кстати еще хорошее напоминание для той безумно и безусловно просионистской части украинского общества, которая считает, будто Украина может позволить себе занять откровенно антиарабскую сторону в ближневосточном конфликте. Катар это кстати страна, которая многие годы финансирует Газу (де-факто финансирует ХАМАС) и где отношение к палестинскому вопросу всегда было однозначным. Ну а теперь давайте, добейтесь того, чтобы ни в Катаре ни в Саудовской Аравии (которая кстати участвовала в освобождении пленных иностранных бойцов ВСУ) к Украине относились бы также, как вы предлагает относиться к палестинцам. У Украины же весь мир в друзьях, правда? Нет.