Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над освобожденным Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг страны в городе Ханкенди (известном у армян как Степанакерт) Карабахского региона республики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана. Сообщается также, что Алиев поцеловал флаг и выступил с речью.

Алиев посетил и другие населенные пункты в регионе, где также поднял государственные флаги Азербайджана – городах Ходжалы и Адгере, поселке Аскеран и селе Малыбейли Шушинского района.

Еще один флаг республики азербайджанский лидер поднял у Сарсангского водохранилища.

Таким образом Азербайджан продемонстрировал восстановление полного суверенитета над Карабахом.

Напомним, 19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил администрацию сепаратистской Нагорно-Карабахской республики капитулировать.

Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян.