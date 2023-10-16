Газа: число погибших приближается к 2400, тысячи могут умереть в переполненных больницах

Число погибших палестинцев в результате жестокой израильской агрессии в секторе Газа в воскресенье приблизилось к 2400, в то время как медики бьют тревогу, что еще тысячи могут умереть в переполненных больницах.

Министерство здравоохранения сектора Газа пересмотрело число палестинцев, погибших в результате воздушных атак Израиля, до 2329, а число раненых также возросло до 9042.

По данным ООН, число погибших в воскресенье превысило число жертв израильско-палестинского конфликта 2014 года, когда, по данным ООН, был убит 2251 палестинец, в том числе 1462 мирных жителя.

Эта война длилась шесть недель, и с израильской стороны было убито 74 человека, в том числе шесть мирных жителей.

Между тем, вспышка насилия также нанесла ущерб оккупированному Израилем Западному Берегу, где с прошлой недели были убиты в общей сложности 56 палестинцев, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения в секторе Газа.

Последней жертвой стал палестинец, застреленный израильскими солдатами на севере Западного берега.

Недавнее насилие вспыхнуло 7 октября, когда израильские силы начали неизбирательное воздушное нападение на сектор Газа в ответ на неожиданное вторжение на соседние израильские территории палестинской группировки ХАМАС.

Врачи в секторе Газа предупредили в воскресенье, что тысячи людей могут умереть, поскольку в больницах, заполненных ранеными, катастрофически не хватает топлива и предметов первой необходимости в условиях полной осады.

Израильские силы, при поддержке растущего присутствия военных кораблей США в регионе, расположились вдоль границы с сектором Газа и начали подготовку к тому, что, по словам Израиля, будет широкой кампанией по демонтажу ХАМАС.

По данным ООН, ожидается, что в больницах закончится топливо для генераторов в течение двух дней, что поставит под угрозу жизни тысяч пациентов. Единственная электростанция в Газе закрылась из-за нехватки топлива после того, как Израиль полностью изолировал 40-километровую территорию.

В больнице Насера ​​в южном городе Хан-Юнис палаты интенсивной терапии битком набиты ранеными пациентами, большинство из которых — дети в возрасте до 3 лет, говорит доктор Мохаммед Кандил, консультант комплекса интенсивной терапии.

В отделении интенсивной терапии находятся 35 пациентов, которым необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, и еще 60 - на диализе. Если топливо закончится, «это будет означать, что вся система здравоохранения будет отключена», - сказал доктор. «Всем этим пациентам грозит смерть, если отключат электричество».

Доктор Хусам Абу Сафия, заведующий педиатрическим отделением больницы Камаль Адван на севере Газы, заявил, что эвакуация не состоялась, несмотря на приказ Израиля. По его словам, в отделении интенсивной терапии находятся семь новорожденных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Мы не можем эвакуироваться, это будет означать смерть для них и других пациентов, находящихся под нашей опекой».

Пациенты продолжают поступать с оторванными конечностями, тяжелыми ожогами и другими опасными для жизни травмами. «Это пугает», - сказал он.

Больница Шифа в городе Газа, крупнейшая на территории, заявила, что похоронит 100 тел в братской могиле в качестве экстренной меры после того, как ее морг был переполнен, и родственники не смогли похоронить своих близких. На территории больницы собрались десятки тысяч людей, ищущих безопасности.

Газа уже находилась в гуманитарном кризисе из-за растущей нехватки воды и медикаментов, вызванной израильской осадой. Поскольку некоторые пекарни закрылись, жители говорят, что не могут покупать хлеб. Израиль также отключил воду, вынудив многих полагаться на солоноватые колодцы.

Израиль приказал более 1 миллиону палестинцев – почти половине населения территории – двинуться на юг. Военные заявляют, что пытаются очистить территорию от мирного населения в преддверии крупной кампании против ХАМАС на севере.

ООН и группы помощи заявляют, что массовый исход из сектора Газа, наряду с полной блокадой Израиля, вызовет невыразимые человеческие страдания. Всемирная организация здравоохранения заявила, что эвакуация «может быть равносильна смертному приговору» для более чем 2000 пациентов северных больниц.