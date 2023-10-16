В США шестилетнего палестинца зарезал произраильский исламофоб

71-летнему мужчине из Плейнфилда, штат Иллинойс (США), было предъявлено обвинение в убийстве и преступлении на почве ненависти после того, как он нанес ножевые ранения ребенку и его матери, потому что они были мусульманами.

«Детективы смогли установить, что обе жертвы этого жестокого нападения стали мишенью подозреваемого из-за того, что они были мусульманами, а также из-за продолжающегося ближневосточного конфликта с участием ХАМАС и израильтян», — заявили в офисе шерифа округа Уилл.

В результате нападения шестилетний Вадеа аль-Фаюме был убит, а его мать серьезно ранена. Полиция сообщила, что отреагировала на звонок службы экстренной помощи, сделанный 32-летней женщиной, которая утверждала, что ее домовладелец напал на нее с ножом.

Согласно текстовым сообщениям, отправленным матерью отцу мальчика и переданным CAIR International, крупнейшей мусульманской правозащитной организации в США, когда женщина открыла дверь, домовладелец попытался ее задушить, а затем ударил ее ножом, крича: : «Вы, мусульмане, должны умереть!»

Мать побежала в ванную, чтобы позвонить в службу 911, и обнаружила, что мужчина зарезал ее сына. «Все произошло за считанные секунды», — написала женщина, сообщает CAIR.

Полицейские обнаружили 71-летнего подозреваемого сидящим на земле возле подъезда к дому. Внутри находились две жертвы ножевых ранений: 32-летняя женщина и шестилетний мальчик, каждый из которых получил более дюжины ножевых ранений в грудь, туловище и руки.

Ребенка доставили в местную больницу, где констатировали смерть, а женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подозреваемый был опознан как 71-летний Джозеф М. Чуба, и полиция заявила, что он был домовладельцем.

«Джозеф Чуба не делал никаких заявлений детективам относительно своей причастности к этому чудовищному нападению. Несмотря на то, что подозреваемый не дал показания детективам, персонал смог собрать достаточно информации посредством допросов и доказательств, чтобы официально предъявить Джозефу Чубе многочисленные уголовные преступления», — говорится в заявлении офиса шерифа .

Чубе было предъявлено обвинение в убийстве, двух пунктах обвинения в преступлениях на почве ненависти и других правонарушениях.

Президент США Джо Байден заявил, что он «шокирован и возмущен» нападением. «Палестинская мусульманская семья ребенка приехала в Америку в поисках того, что мы все ищем – убежища, чтобы жить, учиться и молиться в мире», – сказал президент. «Этому ужасающему акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим фундаментальным ценностям: свободе от страха за то, как мы молимся, во что верим и кем мы являемся».

Мы бы рекомендовали Байдену, вместо громких речей серьезно заняться наконец-то исламофобией, которую в США распространяют сионистские и произраильские организации. Ненависть к палестинцам-мусульманам убивает их уже даже в США, а что говорить о Газе? Если вы допускаете массовое убийство детей в Газе, то чего удивляться что некий престарелый психопат в США тоже решил внести свой вклад в дело "права Израиля на самооборону"?