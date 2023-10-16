Реакция мусульманских стран на войну в Газе: кого и почему она удивляет

Короткое пояснение в начале этого текста. Информационная политика «Голоса Ислама» по отношению к войне Израиля с Газой заключается в регулярном освещении военных преступлений сионистов и страданий палестинского народа и таким образом в выражении поддержки и солидарности ему. Но наряду с этим в наших аналитических колонках мы выдаем и продолжим выдавать «красные пилюли» для размышляющих мусульман, призванные помочь им адекватно оценивать политические реалии.

Ваэль Халляк, серьезный исследователь исламской политической истории и мысли, как раз родом из Палестины, в одной из своих работ указал на причину, которая не позволяет многим носителям исламского религиозного сознания, будь то отдельные люди, целые движения или народы, быть политически успешными в реалиях современного мира.

На философском языке он определил это как «отсутствие различения между сущим и должным», но это легко объяснить по-простому. «Сущее» - это то, как есть, «должное» - то, как должно быть. И очень часто мусульмане (кстати, включая тех, кто очень даже успешен в достижении своих мирских целей, где они применяют совсем другие подходы) в оценке политических реалий исходят исключительно из того, как все «должно быть», не понимая того, что это не совпадает с тем, как оно есть на самом деле, и не желая изучать и анализировать то, как и почему это именно так.

Реакция многих наших братьев и сестер на происходящее сейчас в Секторе Газа – хрестоматийный пример, который можно просто включать в учебники по этой проблеме. Многие люди, которых привел в восторг однодневный удар, нанесенный ХАМАСом по Израилю, сегодня на полном серьезе шокированы его последствиями – ветхозаветным возмездием за это со стороны евреев (никогда такого не было, и вот опять), их поддержкой т.н. «иудеохристианским» миром, ну а самое главное, тем, что ни одна из мусульманских стран, включая Палестинскую автономию на Западном берегу, на данный момент не решилась вступить в войну, которая в ее нынешней фазе была начата атакой ХАМАСа. Про нынешнюю фазу подчеркиваем специально, чтобы нас не обвинили в том, что мы утверждаем, что ХАМАС начал саму эту войну – нет, война идет давно, но нынешняя ее фаза со стиранием в пыль Сектора Газа была спровоцирована именно этой атакой, в том виде, в котором она была проведена и представлена миру.

Почему же в эту войну не вступают мусульманские страны, в том числе обладающие серьезными армиями? Для человека, который видит только «должное» и не соответствие ему действий правительств этих стран, ответ на этот вопрос, как и всегда в подобных случаях (несовпадения «сущего» с «должным») простой – они предатели, муртады, трусы, лицемеры и т.д.

И в отношении части из них с такими оценками спорить трудно. Например, очевидно, что если бы сейчас президентом Египта был Мохаммад Мурси, да помилует его Аллах, расклад с Газой был бы существенно иным. Как очевидно и то, что его устранили и привели к власти Сиси, в том числе для того, чтобы устранить угрозу сионистам с этой стороны.

Но мы при всей нашей периодической критике в адрес турецкого президента Эрдогана не считаем, что он трус, предатель и лицемер, который не хочет сейчас помочь народу Газы. Наверняка хочет, но не может – и не только потому, что у Турции нет прямой границы с Газой, но и потому, что даже если представить себе объединение армий Турции и окружающих Израиль арабских стран, они не смогут в лобовом столкновении победить армию США, которые придут на помощь Израилю. А без такого союза армий мусульманских стран и подавно.

Обобщая эти соображения, надо сказать, что есть два фактора, определяющие геополитическую рамку в этом вопросе.

Во-первых, это то, что пока за Изралем стоят США, его ликвидация военным путем армиями мусульманских стран будет невозможна. Что отнюдь не означает, что Израиль всесилен и может делать все, что хочет – нет, мы уже не раз видели, как его хваленная армия пропускает серьезные удары. Соответственно, и военное сдерживание Израиля, сопротивление ему тоже возможно - вопрос в том, насколько расчитаны эти действия в плане их последствий. Но речь идет о том, что США, пока они стоят за Израилем, не допустят полного военного разгрома и ликвидации израильского государства, которые могли бы произойти в случае полномасштабной войны с армиями мусульманских стран, а не группировок. В том числе, если понадобится, применением ядерного оружия, которого в таком объеме нет у мусульман. Так будет, пока, за Израилем будут стоять США – подчеркнем это «пока»...

Во-вторых, и это не менее важно – все успешные мусульманские страны, в частности те, что имеют сильные армии, являются национальными государствами. Это значит, что прежде всего они руководствуются своими национальными интересами, а уже потом любыми другими. Поэтому, любая, даже трижды желающая помочь палестинцам или кому-то еще власть, будет думать о том, какими это обернется последствиями для ее государства.

У любого понимающего два этих обстоятельства человека не могло возникнуть никаких вопросов, почему эти страны и их правители при всех отличиях между собой повели себя так, как повели, а не пришли воевать за ХАМАС против Израиля и США.

Чтобы это было по-другому, другой должна была быть сама политическая реальность мира вообще и мусульманского мира в частности. Но мусульмане даже не подступались к серьезному обсуждению того, как это могло бы произойти. Вместо этого они каждый раз возмущаются тем, что их ожидания разбиваются о существующую политическую реальность.