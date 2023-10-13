Эрдоган ведет переговоры с ХАМАС об освобождении израильских заложников

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что его страна будет вести переговоры по освобождению некоторых израильских заложников, захваченных ХАМАС.

По сообщению информационного агентства Anadolu, Анкара запустила посреднический план в продолжающейся войне между Израилем и ХАМАСом, которая началась после того, как ХАМАС предпринял внезапную атаку на Израиль в воскресенье.

Эрдоган также провел переговоры с арабскими лидерами по поводу конфликта.

В среду он беседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и президентом Алжира Абдель-Маджидом Теббуном.

Обсуждая переговорный процесс, Эрдоган заявил, что Анкара «готова сделать все, что в ее силах», включая посредничество и «справедливый арбитраж», чтобы быстро положить конец конфликту.

Эрдоган также разговаривал с президентом Израиля Исхаком Герцогом и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Частный турецкий телеканал Haberturk впервые опубликовал репортаж о стратегии Турции по освобождению израильских заложников.

Позже официальный источник подтвердил эту информацию агентству AFP, заявив, что «они ведут переговоры по обеспечению освобождения заложников».

Эта новость появилась после подготовки Турции к отправке срочной гуманитарной помощи палестинцам, пострадавшим от конфликта между ХАМАС и Израилем.

Представитель министерства обороны Турции заявил в четверг, что «ситуация в регионе очень сложная» и что «в нынешних обстоятельствах доставить туда помощь очень сложно».