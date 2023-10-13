Израиль приказал жителям Газы "эвакуироваться" на юг сектора

Израильская армия приказала эвакуировать всех мирных жителей, проживающих в городе Газа и на севере сектора Газа, перед наземным наступлением на осажденный анклав.

Директива появилась в пятницу вслед за тем, что, по словам Организации Объединенных Наций, было предупреждением, полученным от Израиля, о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона человек, живущих на севере Газы, в течение 24 часов.

Приказ, изданный на седьмой день войны и «полной блокады», объявленной Израилем после беспрецедентного вторжения ХАМАС и смертоносного нападения, предписывает жителям города Газа бежать глубже на юг сектора Газа, узкой прибрежной территории, где живет около 2,3 млн человек.

В директиве Израиля утверждалось, что боевики ХАМАС скрываются в туннелях под городом Газа.

«Эта эвакуация проводится ради вашей собственной безопасности», — заявили израильские военные в предупреждении, которое, по их словам, было направлено гражданским лицам города Газа.

«Вы сможете вернуться в город Газа только тогда, когда будет сделано еще одно разрешение, разрешающее это. Не приближайтесь к зоне ограждения безопасности Государства Израиль», — добавили в заявлении.

Израильтяне предупредили, что «в последующие дни» израильская армия «продолжит активные действия в городе Газа и приложит значительные усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению».

ХАМАС, группа, управляющая сектором Газа, заявила, что предупреждение израильской армии об эвакуации было «фейковой пропагандой».