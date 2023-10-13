Израиль приказал жителям Газы "эвакуироваться" на юг сектора

Израильская армия приказала эвакуировать всех мирных жителей, проживающих в городе Газа и на севере сектора Газа, перед наземным наступлением на осажденный анклав.
Директива появилась в пятницу вслед за тем, что, по словам Организации Объединенных Наций, было предупреждением, полученным от Израиля, о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона человек, живущих на севере Газы, в течение 24 часов.
Приказ, изданный на седьмой день войны и «полной блокады», объявленной Израилем после беспрецедентного вторжения ХАМАС и смертоносного нападения, предписывает жителям города Газа бежать глубже на юг сектора Газа, узкой прибрежной территории, где живет около 2,3 млн человек.
В директиве Израиля утверждалось, что боевики ХАМАС скрываются в туннелях под городом Газа.
«Эта эвакуация проводится ради вашей собственной безопасности», — заявили израильские военные в предупреждении, которое, по их словам, было направлено гражданским лицам города Газа.
«Вы сможете вернуться в город Газа только тогда, когда будет сделано еще одно разрешение, разрешающее это. Не приближайтесь к зоне ограждения безопасности Государства Израиль», — добавили в заявлении.
Израильтяне предупредили, что «в последующие дни» израильская армия «продолжит активные действия в городе Газа и приложит значительные усилия, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению».
ХАМАС, группа, управляющая сектором Газа, заявила, что предупреждение израильской армии об эвакуации было «фейковой пропагандой».
Управление ХАМАС по делам беженцев также посоветовало жителям севера «оставаться стойкими в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведет оккупация».
Общий приказ для всего севера Газы также распространяется на всех сотрудников ООН и на сотни тысяч людей, которые укрылись в школах ООН и других объектах после того, как Израиль начал в субботу круглосуточные воздушные удары.
«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое движение имело место без разрушительных гуманитарных последствий», — заявил официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Организация Объединенных Наций настоятельно призывает отменить любой такой приказ, если он будет подтвержден, чтобы избежать того, что может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию», — сказал представитель.
Глобальная организация также заявила, что ее агентство по делам палестинских беженцев переводит операции и иностранный персонал в южную часть Газы в соответствии с приказом израильской армии об эвакуации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу, что местные органы здравоохранения в секторе Газа сообщили ей, что невозможно эвакуировать уязвимых пациентов больниц из северной части сектора Газа после того, как израильские военные призвали мирных жителей переселиться на юг в течение 24 часов.
«Есть тяжело больные люди, чьи травмы означают, что их единственные шансы на выживание — это пребывание на аппаратах жизнеобеспечения, например, на аппаратах искусственной вентиляции легких», — заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.
«Поэтому перемещение этих людей — это смертный приговор. Просить медицинских работников сделать это – это просто жестоко».
По мере распространения новостей о приказе среди паникующих жителей осажденного анклава начали распространяться замешательство и страх.
«Это хаос, никто не понимает, что делать», — сказала Инас Хамдан, сотрудник агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа.
Тарек Абу Аззум, также репортер из Газы, заявил, что южная часть сектора Газа даже не достаточно велика, чтобы принять «такое огромное количество перемещенных лиц».
«Пространство в секторе Газа занимает всего около 365 квадратных километров. Вы говорите о половине населения, [которое] переедет жить на половину того места, где они жили раньше», — сказал он.
Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине, заявил, что «международное сообщество должно принять меры, чтобы предотвратить катастрофу», вызванную массовым перемещением населения.
«История не будет благосклонна к тем, кто хранит молчание», — сказал он.