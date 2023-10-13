Египет усиливает армию на границе с сектором Газа

Египетская армия перебросила дополнительные силы к границе с осажденным сектором Газа, в то время как война Израиля с ХАМАС идет седьмой день.

Источники в племенах в провинции Северный Синай сообщили, что египетская армия усилила свое присутствие в городе Рафах и вокруг пограничного перехода с сектором Газа, единственной связи палестинской полосы с внешним миром, поскольку с тех пор над этим районом кружат самолеты.

Базирующийся в Великобритании Синайский фонд по правам человека сообщил, что на месте происшествия были замечены армейские офицеры разных рангов. Фонд разместил в X, ранее известном как Twitter, видео, показывающее колонну армейских грузовиков и танков, направляющуюся из столицы Северного Синая Эль-Синай. Ариш, в сторону Рафаха.

Но истинная причина интенсивного присутствия армии на границе пока официально не объявлена, в то время как более 200 палестинцев застряли на Северном Синае после того, как египетские власти закрыли пограничный переход Рафах в понедельник до дальнейшего уведомления.

«Единственное оправдание такого военного присутствия — это препятствовать любым попыткам палестинцев незаконно проникнуть в Египет, поскольку недавно вновь всплыли теории заговора о том, что Египет отдает часть Синая жителям Газы для строительства своей собственной страны», — заявил TNA эксперт по безопасности на условиях.

Во вторник президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в секторе Газа, назвав ее «крайне опасной».

В ходе публичного выступления Сиси опроверг теории заговора о том, что Египет отдаст часть северного Синая жителям Газы для создания автономного государства. Сиси заявил, что Египет не позволит решить этот вопрос за счет других.

"Египет в значительной степени контролировал боевиков на северном Синае, разрушив сотни туннелей, которые повстанцы использовали для проникновения в страну, многие из которых [предположительно] палестинцы. Но сохраняются опасения по поводу возможного начала новой войны с терроризмом, учитывая обстоятельства", - заключил эксперт.

С 2007 года Египет и Израиль ввели строгую блокаду Газы после того, как ХАМАС пришел к власти.

Лишь почти десять лет спустя, когда ХАМАС отказался от своих связей с «Братьями-мусульманами», египетский режим смягчил свой тон по отношению к палестинской группировке.

Формально Египет и Израиль находятся в мире с 1978 года, имея прочные дипломатические и экономические отношения.