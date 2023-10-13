"Бир миллет - ики девлет" в Азербайджане: это про кого?

Мусульмане будут проигрывать схватки с серьезным врагом до тех пор, пока из режима эмоциональных всплесков и рефлексивного реагирования на вызовы не научатся формулировать и реализовывать длинные стратегии, понимая, как это можно делать в современном мире.

Будем реалистами - к сожалению, мусульмане постсоветского пространства реально сегодня могут помочь палестинцам только ду'а, садака и информационной работой по разоблачению лжи сионистов. Хотя последнее, откровенно говоря у них получается хуже всего по озвученной выше причине - об этой борьбе они вспоминают только в такие моменты, не имея своих информационных армий и своего лобби в политике тех или иных стран, в отличие от сионистов, которые и то, и другое создают заблаговременно.

Но есть те задачи, которые мы можем поставить перед собой и реализовать, если будем играть вдолгую. И чем больше таких задач будет реализовано на отдельных участках "фронта", тем более сильными у нас будут позиции тогда, когда они понадобятся в следующий раз.

Сейчас мы хотим поговорить об Азербайджане, о примере которого мы писали не раз в вопросе того, как сегодня можно и нужно вдолгую и эффективно добиваться своих военно-политических целей. С этой точки зрения он обладает немалым значением и для Уммы в целом, где с этим тоже проблемы, но особенно для ее постсоветской части, где мусульмане вообще находятся в бедственном положении.

Однако этой ценностью Азербайджан будет обладать только в одном случае - если будет действительно мусульманской страной. И речь даже не о том, чтобы в нем установилось Шариатское правление, так как понятно, что пока для этого предпосылок нет. Речь хотя бы о том, чтобы он был страной с политической идентичностью части мусульманского мира, солидарной с ним в ключевых для него вопросах.

Самое интересное, что идеологически Азербайджан к этому ближе, чем кажется. Вопреки стереотипам о том, что он является братом-близнецом Израиля, если говорить о государстве, то это как раз не так. Да, Азербайджан взаимодействует с Израилем, используя его для решения своих задач, в том числе в противостоянии с Арменией и для сдерживания Ирана. Но официальная позиция Баку строится на необходимости создания государства Палестина. И даже в случае с нынешней войной она была весьма сбалансированной: "Мы осуждаем насилие против гражданского населения в зоне израильско-палестинского конфликта. Мы выражаем соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к срочной деэскалации ситуации" (Заявление МИД АР).

Но если посмотреть на реакцию многих азербайджанских СМИ и значительной части комментаторов в соцсетях, то может возникнуть закономерный вопрос. Неофициальным лозунгом Азербайджана со времен Гейдара Алиева является "бир миллет - ики девлет" ("два государства - один народ"), однако, наблюдая за этим, так и думаешь: а это про Азербайджан и Турцию или про Азербайджан и Израиль?

И тут ответ, видимо, будет заключаться в том, что в Азербайджане есть два "миллета" - один мусульманский, единый с Турцией, а другой единый с Израилем. Причем, этот второй даже не выражает официальной государственной позиции, и уж точно не отражает позицию большинства простых азербайджанцев, многим из которых не до споров в соцсетях. И в итоге получается, что "общественное мнение" мусульманской в основе страны определяет крикливое меньшинство, возомнившее себя "элитой".

Как же можно переломить эту ситуацию? Этому как раз учит пример Турции, где до недавнего времени общественную повестку диктовало меньшинство самозванных "белых турок" (исламофобов). И это было преодолено мусульманскими силами не по модели Ирана или Талибана, которыми обычно запугивают исламофобы, а через планомерное проникновение людей с мусульманской идентичностью в ключевые сферы общества.

Здравым силам азербайджанского общества нужно поставить перед собой такую же задачу - добиться того, чтобы "бир миллет" у Азербайджана был с мусульманской Турцией и таким образом с Уммой, а не их врагами. А для этого таким людям надо идти туда, откуда они могут эффективнее влиять на свой народ, продвигая всюду, где только можно азербайджанцев, которые настроены аналогично.

Если каждый мусульманин трезво оценит, чем он реально может усилить Умму, склонив на ее сторону свой конкретный народ или по крайней мере выведя его из стана ее врагов, то к следующим сражениям мы имеем шанс подойти уже не с одними лозунгами, а с более сильными позициями.