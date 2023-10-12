Газа: шесть тысяч бомб за шесть дней

Израиль пригрозил запретить ввоз топлива и гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока ХАМАС не освободит всех пленников.

«Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный кран не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока израильские похищенные не будут возвращены домой», - заявил в своем заявлении министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

В результате разрушительной воздушной кампании израильских военных в секторе Газа погибло 1417 человек и было ранено более 6000 человек. По словам армии Израиля они скинули на Газу более 6000 бомб за шесть дней. В армии Израиля также заявили, что готовятся к наземному нападению на анклав, но политические лидеры Израиля еще не приняли решения.

В среду Израиль объявил о создании чрезвычайного правительства, которое будет полностью сосредоточено на войне с ХАМАС.

По меньшей мере 1300 человек в Израиле также были убиты и еще тысячи получили ранения.

В четверг утром ХАМАС заявил, что они выпустили ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на авиаудары Израиля по гражданским лицам в двух лагерях беженцев в секторе Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 15 человек, сообщила палестинская группа.

Палестинские жители заявили, что не получали никаких предупреждений от израильтян до того, как их дома подверглись бомбардировке.