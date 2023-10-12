Чемпиона по дзюдо отстранили за флаг Палестины в инстаграме

Олимпийского чемпиона, дзюдоиста из Ингушетии Хасана Халмурзаева отстранили от соревнований из-за "нарушения внутренних правил" Федерации дзюдо. После начала новой ближневосточной войны Халмурзаев сменил фото на своей странице в инстаграме на флаг Палестины.



Халмурзаев нарушил положения федерации о запрете высказывать публично политические или религиозные взгляды, говорится в пресс-релизе Международной федерации дзюдо. Уточняется, что отстранение Халмурзаева – временное, до принятия дальнейших решений.



"Международная федерация дзюдо продолжает бороться с дискриминацией и защищать мир и ценности человечества", – указано в сообщении организации.



На момент публикации этой новости флаг Палестины убран с фото профиля в аккаунте спортсмена – вместо него стоит снимок самого Халмурзаева.



Фактически многие страны и организации пошли по пути криминализации самой Палестины, вместе с ее национальной символикой. При этом флаги асадитской Сирии или путинской России как таковые не подвергаются никаким репрессиям.