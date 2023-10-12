Египет не пускает беженцев из Газы

Египет отказался открыть безопасный коридор для беженцев из сектора Газа, сообщает Reuters.

Каир обсуждает с США и другими странами доставку гуманитарной помощи в анклав. Открыть коридоры для беженцев Египет отказался: об этом агентству рассказали высокопоставленные чиновники в египетской службе безопасности.

В Египте, который часто выступал посредником при палестино-израильских конфликтах, настаивают на том, чтобы обе стороны оставались в своих границах. По мнению египетских властей, это единственный способ для палестинцев отстоять право на государственность.

При этом, как сообщает Axios, власти Египта готовы открыть проход для иностранных граждан, которые в это время остаются в секторе Газа.

О переговорах с властями Египта и Израиля вчера рассказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Эти консультации продолжаются, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Сектор Газа граничит с Египтом на юге. Сейчас в регионе разворачивается гуманитарная катастрофа, поскольку больницы переполнены, а единственная электростанция перестала работать еще вчера. Из-за отсутствия энергии местные жители также лишены воды.

Что еще можно добавить к этой новости? За последнее время мы часто слышим разговоры о двойных стандартах Европы, дескать к Украине и украинским беженцам она относится совсем не так, как к Палестине и палестинским беженцам. Надо отдать должное арабским соседям Палестины, они действительно последовательны - не помогают Украине и не помогают Палестине. Только гуманитарка (когда получится) и бесконечные разговоры о посредничестве с врагом, который никакого мира не хочет. Никаких двойных стандартов.