Израиль применяет в Газе запрещенный белый фосфор

Министерство иностранных дел Палестины обвинило Израиль в использовании запрещенного белого фосфора во время бомбардировки Газы во вторник.

Сообщается, что зажигательное оружие использовалось во время атак на Аль-Карама — комплекс жилых башен на севере Газы, в котором проживали сотни семей.

«Израильские военные самолеты и артиллерия используют на международном уровне запрещенный белый фосфор, разрушая район Аль-Карама на северо-западе города Газа непрерывной серией авиаударов», — написало министерство на X, ранее известном как Twitter, во вторник вечером.

"Есть пострадавшие и раненые, машины скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до этого района из-за интенсивности авиаударов и разрушения основных дорог", - говорится в сообщении.

Источники на местах сообщили, что видели сцены, соответствующие прошлому использованию Израилем белого фосфора в секторе Газа, в том числе во время конфликта 2008 года.

Группы палестинской гражданской обороны также сообщили о применении запрещенных боеприпасов в секторе Газа.

Палестинские журналисты сообщили изданию Middle East Eye, что химическое вещество, которое, по их мнению, представляет собой белый фосфор, также использовалось в среду утром возле отеля Roots недалеко от порта Газы.

Очевидцы пытались потушить горящее пламя фосфора на земле, засыпав его песком.

Использование белого фосфора запрещено в густонаселенных районах согласно международному праву. Протокол 3 к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия «запрещает использование оружия, предназначенного в первую очередь для поджога объектов или нанесения ожогов гражданским лицам».

Белый фосфор как оружие легко воспламеняется, его трудно потушить, он горит при высоких температурах и может быстро распространять огонь.

По словам очевидцев, израильские военные самолеты и артиллерийские подразделения сбросили около 100 бомб на район Аль-Карама, пока жители еще находились внутри.

Нападения привели к массовым жертвам: репортер Middle East Eye, прибывший на место происшествия, стал свидетелем того, как в среду утром, примерно через 12 часов после начала нападения, на улице лежали несобранные тела.

«Это была отвратительная, неизбирательная бомбардировка без предупреждения», - сказал во вторник Абдель-Азиз Хело, житель, переживший взрыв.

"Люди находились в своих домах, когда бомбы начали падать на этот район. Это превратило его в пламя. Ни женщины, ни дети, ни мужчины не смогли пошевелиться или покинуть этот район", - сказал он.

Бомбардировка произошла в то время, когда Израиль готовится к наземному вторжению на осажденную территорию, уже перекрыв поставки топлива, воды и продовольствия в этот район.

На момент публикации по меньшей мере 1055 палестинцев были убиты израильскими силами с тех пор, как палестинские боевики совершили внезапные наземные, морские и воздушные налеты в субботу утром. С субботы было убито более 1200 израильтян.