В Британии демонстрацию палестинского флага могут приравнять к преступлению

Правительство Великобритании призвало начальников полиции задуматься о том, может ли размахивание палестинским флагом быть уголовным преступлением после призывов высокопоставленных чиновников привлечь к ответственности людей, которые, как считается, выразили поддержку ХАМАС.

В письме во вторник министр внутренних дел Суэлла Браверман призвала полицию быть внимательной к демонстрации флагов и логотипов ХАМАС, а также к другим демонстрациям поддержки палестинского движения.

ХАМАС был запрещен правительством Великобритании как террористическая организация в 2021 году.

Но Браверман также призвала полицию рассмотреть контекст, в котором размахивают палестинскими флагами, чтобы оценить, могли ли быть совершены нарушения общественного порядка, такие как преследование или подстрекательство.

«Поведение, которое является законным в некоторых обстоятельствах, например, размахивание палестинским флагом, может быть незаконным, например, когда оно направлено на прославление террористических актов», - написала она.

Она также призвала начальников полиции задуматься над тем, следует ли лозунги вроде «От реки до моря Палестина будет свободна» трактовать как выражение "яростного желания увидеть Израиль стертым из с лица земли" и, следовательно, как нарушение общественного порядка.

Ее комментарии прозвучали через несколько часов после того, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что любой человек в Великобритании, который поддерживает ХАМАС после его «варварских террористических актов», будет привлечен к ответственности.

«Люди не должны поддерживать ХАМАС, и мы позаботимся о том, чтобы привлечь людей к ответственности, если они это сделают», — заявил он журналистам во время визита в Стаффордшир во вторник.

Правительство Великобритании входит в группу стран, вместе с США, Германией и Францией, которые предложили Израилю «стойкую поддержку» после нападения палестинских боевиков из Газы.

Вечером в понедельник тысячи протестующих собрались возле посольства Израиля в Лондоне, размахивая палестинскими флагами и скандируя «Свободная Палестина».

Сообщается, что лондонская полиция арестовала трех человек, участвовавших в демонстрациях.

По всему городу тысячи людей также посетили акцию еврейской общины возле Даунинг-стрит, в то время как Сунак находился на молебне в синагоге на севере Лондона.

На выходных Браверман заявила, что ожидает, что полиция «применит всю силу закона» против любых проявлений поддержки ХАМАС, и это сообщение она повторила в понедельник.

«На британских улицах нет места демонстрациям, прославляющим терроризм. Я пишу начальникам полиции, призывая их использовать все свои силы для предотвращения беспорядков и бедствий», — написала она.

В ноябре 2021 года британское правительство полностью запретило ХАМАС как террористическую организацию, а это означает, что любому, кто выразит поддержку палестинскому движению, может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Ранее в Великобритании было запрещено только военное крыло ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам».

В этом году в спорном обзоре стратегии правительства Великобритании по предотвращению борьбы с экстремизмом было рекомендовано, чтобы к сторонникам Хамаса относились так же, как и к сторонникам группировки «Исламское государство».

Ранее люди в Великобритании подвергались судебному преследованию за демонстрацию флагов или ношение футболок с логотипами запрещенных организаций, в том числе Рабочей партии Курдистана (РПК) и ХАМАС.

В 2021 году мужчина был осужден, но избежал тюрьмы за ношение футболки в поддержку «Бригад аль-Кассема» и группировки «Палестинского исламского джихада» в районе Лондона с большим еврейским населением.

Отметим, что предложение Браверманн может все же натолкнуться на сильное сопротивление со стороны мусульманской общины Британии, а также различных левых групп.