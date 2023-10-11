Соцсети пали перед волной фейков о Палестине

Через несколько часов после того, как ХАМАС напала на Израиль в субботу, X, социальная сеть, принадлежащая самому богатому человеку в мире Илону Маску, была наводнена фейковыми видео, фотографиями и вводящей в заблуждение информацией о конфликте.

«Представьте, если бы это происходило в нашем районе, с вашей семьей», — написал Ян Майлз Чеонг, крайне правый комментатор, с которым Маск часто общается, опубликовав видео, на котором, как он утверждает, палестинские боевики убивают израильских граждан.

В примечании сообщества ( это функция X, которая позволяет пользователям добавлять контекст к сообщениям), говорится, что люди в клипе были израильскими силовиками, а не боевиками ХАМАС.

Но видео все еще существует и собрало миллионы просмотров. Сотни других аккаунтов X поделились клипом на платформе, некоторые из них были отмечены синими галочками.

Дезинформация – фейковые новости, которые распространяются намеренно – о войне и израильско-палестинском конфликте в целом распространились и в других социальных сетях, таких как Facebook, Instagram и TikTok, но благодаря обновленной политике Маска, которая позволяет любому заплатить за синюю галочку ("доказательство"), а также крупным масштабным увольнениям в командах X по доверию и безопасности, хуже всего дела обстоят именно на этой платформе.

X, Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и Threads, TikTok и BlueSky, пока никак не комментируют волну фейков.

В понедельник X заявил, что за выходные на платформе было опубликовано более 50 миллионов сообщений о конфликте.

В ответ компания заявила, что удалила недавно созданные аккаунты, связанные с ХАМАС, удалили десятки тысяч постов со сценами насилия и разжиганием ненависти, а также обновила свою политику, определяющую, что платформа считает «достойным освещения в печати».

«Эти крупные компании до сих пор озадачены распространением дезинформации, хотя никто до сих пор этому не удивлен», — сказала Ирина Райку, директор программы интернет-этики в Университете Санта-Клары.

«Они назвали цифры: сколько постов они удалили, сколько аккаунтов заблокировали, какие настройки вы, возможно, захотите изменить, если не хотите видеть кровавую бойню. Чего они не публикуют, так это показателей своих неудач: сколько искажений не сопровождалось «Заметками сообщества» или иным образом не маркировалось, и как долго. Журналистам и исследователям остается документировать их неудачи после того, как они произошли».

В другом посте Джима Фергюсона, британского инфлюенсера в социальных сетях, утверждается, что боевики ХАМАС используют американское оружие, «оставленное в Афганистане и используемое для нападения на Израиль».

Но, согласно «Заметкам сообщества», на фотографии изображены солдаты Талибана из 2021 года, а не ХАМАСа. Пост Фергюссона, который до сих пор доступен на платформе, набрал более 10 миллионов просмотров.

В целом вывод можно сделать неутешительный. Социальные сети не способны сдержать волну фейков о палестино-израильском конфликте, а в таких случаях как Х, кажется не особенно и стараются.