Что нужно знать о гуманитарной катастрофе в Газе?

Ожидается, что осажденные жители Газы, оказавшиеся в зоне боевых действий, в ближайшие дни столкнутся с невообразимыми страданиями.

В ответ на атаки ХАМАС на израильские города в минувшие выходные Израиль продолжил обстрел территории, совершив более 200 воздушных налетов на коммерческие зоны, жилые районы и лагеря беженцев.

По состоянию на вторник было убито более 700 палестинцев в секторе Газа, в том числе около 100 детей. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что около 4000 человек получили ранения.

Группы помощи сообщают, что повреждение объектов водоснабжения, санитарии и гигиены уже лишило услуг более 400 000 человек. Теперь Израиль продолжает давить на палестинцев в секторе Газа, продлевая существующую 16-летнюю воздушную, наземную и морскую блокаду территории, где проживает около 2,3 миллиона человек.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о «полной блокаде» Газы, назвав палестинцев «зверским народом».

Блокировав территорию, Израиль, похоже, намерен спровоцировать серьезную эскалацию конфликта, что свидетельствует о том, что он готовится к наземному вторжению.

Израильские силы и танки были развернуты вдоль границы густонаселенного участка земли, и были задействованы беспрецедентные 300 000 резервистов.

В то время как Израиль в его ответных действиях поддерживают Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания, правозащитные группы выразили обеспокоенность по поводу его попыток коллективно наказать все население Газы.

«Умышленные убийства мирных жителей, захват заложников и коллективное наказание — это отвратительные преступления, которым нет оправдания», — заявил Омар Шакир, директор Хьюман Райтс Вотч по Израилю и Палестине, ссылаясь как на действия ХАМАС, так и на действия израильских сил. «Незаконные нападения и систематические репрессии, которые десятилетиями трясут регион, будут продолжаться до тех пор, пока права человека и ответственность будут игнорироваться».

Ян Эгеланд, генеральный секретарь группы помощи Норвежского совета по делам беженцев, предупредил, что израильская осада обернется «полной катастрофой» для палестинцев в секторе Газа.