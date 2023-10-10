Что нужно знать о гуманитарной катастрофе в Газе?

10 октября в 17:58
Якуб Хаджич
Ожидается, что осажденные жители Газы, оказавшиеся в зоне боевых действий, в ближайшие дни столкнутся с невообразимыми страданиями.
В ответ на атаки ХАМАС на израильские города в минувшие выходные Израиль продолжил обстрел территории, совершив более 200 воздушных налетов на коммерческие зоны, жилые районы и лагеря беженцев.
По состоянию на вторник было убито более 700 палестинцев в секторе Газа, в том числе около 100 детей. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что около 4000 человек получили ранения.
Группы помощи сообщают, что повреждение объектов водоснабжения, санитарии и гигиены уже лишило услуг более 400 000 человек. Теперь Израиль продолжает давить на палестинцев в секторе Газа, продлевая существующую 16-летнюю воздушную, наземную и морскую блокаду территории, где проживает около 2,3 миллиона человек.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о «полной блокаде» Газы, назвав палестинцев «зверским народом».
Блокировав территорию, Израиль, похоже, намерен спровоцировать серьезную эскалацию конфликта, что свидетельствует о том, что он готовится к наземному вторжению.
Израильские силы и танки были развернуты вдоль границы густонаселенного участка земли, и были задействованы беспрецедентные 300 000 резервистов.
В то время как Израиль в его ответных действиях поддерживают Соединенные Штаты, Германия, Франция и Великобритания, правозащитные группы выразили обеспокоенность по поводу его попыток коллективно наказать все население Газы.
«Умышленные убийства мирных жителей, захват заложников и коллективное наказание — это отвратительные преступления, которым нет оправдания», — заявил Омар Шакир, директор Хьюман Райтс Вотч по Израилю и Палестине, ссылаясь как на действия ХАМАС, так и на действия израильских сил. «Незаконные нападения и систематические репрессии, которые десятилетиями трясут регион, будут продолжаться до тех пор, пока права человека и ответственность будут игнорироваться».
Ян Эгеланд, генеральный секретарь группы помощи Норвежского совета по делам беженцев, предупредил, что израильская осада обернется «полной катастрофой» для палестинцев в секторе Газа.
«Нет сомнений в том, что коллективное наказание является нарушением международного права», — заявил он агентству Associated Press. «Если и когда это приведет к тому, что раненые дети будут умирать в больницах из-за нехватки энергии, электричества и материалов, это может быть приравнено к военным преступлениям».
Эксперты по правовым вопросам поднимают вопрос о том, могут ли действия Израиля считаться военным преступлением в Международном уголовном суде, который объявил, что обладает юрисдикцией над оккупированной территорией в 2021 году.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило утром во вторник, что в результате израильских рейдов было разрушено 790 единиц жилья и серьезно повреждено 5330 единиц жилья.
По данным ООН, более 187 000 из 2,3 миллиона жителей Газы покинули свои дома – это самый высокий показатель с тех пор, как в 2014 году воздушное и наземное наступление Израиля привело к изгнанию около 400 000 человек.
В Газе нет бомбоубежищ. Жителям, потерявшим свои дома, некуда обратиться, кроме 83 школ БАПОР по всей территории. В понедельник ООН сообщила, что в этих школах укрываются 137 000 палестинцев.
По данным БАПОР, которое предоставляет услуги беженцам, в результате израильских нападений пострадали четыре школы. В понедельник представитель БАПОР Абу Хасна заявил: «В Газе нет безопасного места».
Это не первый случай, когда школы, в которых укрываются гражданские лица, подвергаются ударам израильских бомб. В 2014 году был нанесен удар по начальной школе для девочек Джабалии, в которой проживают 3300 перемещенных палестинских гражданских лиц, в результате чего погибли 15 мирных жителей – БАПОР неоднократно сообщало координаты школы израильским официальным лицам, чтобы обеспечить ее защиту.
Считается, что электростанция в Газе – теперь единственный источник электроэнергии – может исчерпать топливо в течение нескольких дней. Потеря электричества напрямую повлияет на больницы и водоснабжение.
Представитель Министерства здравоохранения Газы заявил в понедельник, что израильские удары направлены против больниц и медицинских бригад. Шестеро медицинских работников погибли, еще четверо получили ранения. В результате забастовок пострадали восемь медицинских учреждений и девять машин скорой помощи.
«Больницы переполнены ранеными, наблюдается нехватка лекарств и [медицинских товаров], а также нехватка топлива для генераторов», — сказал Айман аль-Джаруха, заместитель координатора организации «Врачи без границ» (Врачи без границ, или MSF) в секторе Газа.
Министерство здравоохранения Палестины призвало создать «безопасный коридор для обеспечения доставки срочной медицинской помощи» в больницы Газы.
Израиль также разбомбил штаб-квартиру частной палестинской телекоммуникационной компании, что нанесло ущерб услугам стационарной телефонной связи, Интернета и мобильной связи, в результате чего населению становится все труднее поддерживать контакты с друзьями и семьями во внешнем мире.