Землетрясение в Афганистане: тысячи людей погибли

События в Палестине приковали к себе внимание всего мира, из-за чего остаются незамеченными другие крупные трагедии, такие как сильное землетрясение в Афганистане.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу утром в провинции Герат, бесплодной местности, усеянной домами из сырцового кирпича.
По данным ООН, жители деревни до сих пор используют лопаты и голые руки для поиска более 500 пропавших без вести человек. Не менее 2000 человек погибло.
Помощь, задерживавшаяся из-за заблокированных маршрутов и выхода из строя линий связи, начала поступать только в понедельник.
Есть опасения, что число погибших может быть намного выше.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), землетрясение произошло в Зиндаяне, сельском районе примерно в 40 км от города Герат, где «по оценкам, 100% домов были полностью разрушены».
На фотографиях из деревень видно, как целые дома, которые были слишком хрупкими, чтобы выдержать такое землетрясение, превратились в руины.
«Мы пришли домой и увидели, что ничего не осталось. Все превратилось в грязь», - рассказал информационному агентству AFP один из жителей Нек Мохаммад. «Мы начали копать лопатами и всем, что у нас было, чтобы спасти женщин и детей из-под завалов».
Правительство Афганистана и агентства по оказанию помощи поначалу пытались оценить число погибших и количество пропавших без вести. Вряд ли у чиновников были данные о населении таких отдаленных деревень.
В этом районе также проживают общины, перемещенные из-за войны и засухи, из-за чего местной администрации сложно узнать точное количество людей, проживавших там.
Афганистан переживает экономический кризис с момента прихода к власти Талибана в 2021 году, когда помощь, оказываемая непосредственно правительству, была прекращена.
Лишь немногие страны пообещали деньги после субботнего землетрясения. Китайское общество Красного Креста предложило 200 000 долларов в качестве экстренной денежной помощи, сообщают китайские СМИ.
Соседний Пакистан заявил, что находится в контакте с афганскими властями и «окажет всю возможную поддержку усилиям по восстановлению».
Афганистан часто страдает от землетрясений, особенно в горном хребте Гиндукуш, поскольку он расположен недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.