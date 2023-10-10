Землетрясение в Афганистане: тысячи людей погибли

«Мы пришли домой и увидели, что ничего не осталось. Все превратилось в грязь», - рассказал информационному агентству AFP один из жителей Нек Мохаммад. «Мы начали копать лопатами и всем, что у нас было, чтобы спасти женщин и детей из-под завалов».