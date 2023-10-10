Газа в осаде: Израиль угрожает бомбить конвои с гуманитарным грузом

Израиль предупредил во вторник, что он будет бомбить конвои с гуманитарной помощью, следующие из Египта в сектор Газа, после полной блокады прибрежного анклава, сообщают израильские СМИ.

Пограничный переход Рафах - единственный пункт, на границе с Египтом - во вторник подвергся авиаудару Израиля второй раз за 24 часа, сообщает AFP .

Свидетели сообщили, что удар пришелся на нейтральную зону между египетскими и палестинскими воротами, повредив зал на палестинской стороне.

Причины воздушного налета не были сразу ясны. Израильские военные заявили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» какой-либо удар по переходу «в данный момент», когда с ними связалось агентство AFP .

Во вторник Организация Объединенных Наций заявила, что осада Газы Израилем запрещена международным правом, и призвала к созданию «гуманитарного коридора».

Израиль продолжил смертоносные бомбардировки бедного и сильно перенаселенного сектора Газа после того, как ХАМАС пригрозил казнить некоторых из примерно 150 заложников, захваченных им во время нападения на выходных, если воздушные удары продолжатся без предупреждения. Сообщается, что в Газе число погибших перевалило за 700 человек.

Израиль также заявил, что убил двух высокопоставленных чиновников ХАМАС в результате авиаудара во вторник, включая министра экономики Газы.

ХАМАС продолжает запускать ракеты по Израилю, предупреждая жителей Ашкелона на периферии Газы эвакуироваться к 17:00.

В результате войны, которую ХАМАС назвал Операцией "Потоп Аль-Акса", число погибших в Израиле возросло до более 1000. Тысячи с обеих сторон ранены, некоторые в критическом состоянии.

ХАМАС заявил в понедельник, что в результате авиаударов Израиля погибли четверо его пленников.

В понедельник насилие также распространилось на южный Ливан, где было подтверждено, что по меньшей мере шесть членов "Хезболлы" погибли, когда Израиль обстреливал приграничные деревни после сообщения о попытке проникновения палестинской группы.