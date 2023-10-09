Израиль ввел тотальную блокаду Газы

Израиль объявил о тотальной блокаде и без того осажденного сектора Газа, включая запрет на еду и воду.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, что власти отключат электричество и заблокируют ввоз продовольствия и топлива в рамках «полной блокады» контролируемого ХАМАС сектора Газа, где в одном из самых густонаселенных районов мира проживают около 2,3 миллиона человек.

Израильская блокада оккупированного сектора Газа в ее нынешнем виде действует с июня 2007 года. Израиль контролирует воздушное пространство и территориальные воды сектора Газа, а также два из трех пунктов пересечения границы; третий контролируется Египтом.

«Мы ставим Газу в полную блокаду… Ни электричества, ни еды, ни воды, ни газа – все закрыто», – заявил Галлант в видеообращении.

Главный военный представитель Израиля Даниэль Хагари заявил журналистам в понедельник, что Израиль восстановил контроль над всеми своими территориями.

Хагари сказал, что в понедельник утром произошло несколько отдельных инцидентов, но «на данном этапе боевых действий в общинах нет».

Он добавил, что «в регионе все еще могут быть террористы».

В общем Израиль решил бороться с огнем плеснув в костер бензина, ведь именно блокада Газы во многом стала причиной отчаянной акции ХАМАС. Очевидно, что иначе как геноцидом такие действия нельзя назвать, но пока что Израилю это сходит с рук.

Ждем когда отреагируют например его партнеры по "Авраамическому соглашению".