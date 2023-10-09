Туарегское восстание в Мали

Мы как-то пропустили, а между тем в Западной Африке разворачивается новая фаза туарегского восстания.

Туарегская группировка «Координация движений Азавада» (СМА), действующая в северной части Мали, объявила, что находится в состоянии войны с военной хунтой, которая управляет страной. Об этом месяц назад сообщило информационное агентство France Presse, ссылаясь на коммюнике группировки.

CMA, альянс групп, в котором доминируют туареги, стремящихся к автономии или независимости от малийского государства, призвала всех жителей северного региона Азавад «выйти на поле боя, чтобы внести свой вклад в военные действия».

В заявлении CMA говорится, что его целью является «оборона и защита родины и, таким образом, восстановление контроля над всей территорией». Это был первый документ, подписанный группой, называющей себя «Национальная армия Азавада».

В своем заявлении CMA также призвала гражданское население держаться подальше от «террористов Вагнера».

Тогда же бойцы группы захватили контроль над военным лагерем и постами в городе Бурем после нескольких недель боев против малийской армии и наемников ЧВК Вагнер. Были захвачены транспортные средства, оружие и боеприпасы. Позже такие же рейды туарегских повстанцев прошли в городе Лере, в 500 км к западу от Бурема, там повстанцы захватили несколько военных лагерей.

Альянс повстанцев, получивший название «Координация движений Азавад» (CMA), с августа ведет войну с армией и наемниками. Конфликт вызван отчасти уходом миротворческой миссии ООН, которая в течение многих лет помогала поддерживать хрупкое спокойствие. Сами туареги обвиняют армию и россиян в нарушении Алжирского перемирия 2015 года. Они утверждают, что российские наемники и их малийские марионетки совершают массовые военные преступления против туарегских племен.