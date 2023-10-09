Туарегское восстание в Мали

Мы как-то пропустили, а между тем в Западной Африке разворачивается новая фаза туарегского восстания.
Туарегская группировка «Координация движений Азавада» (СМА), действующая в северной части Мали, объявила, что находится в состоянии войны с военной хунтой, которая управляет страной. Об этом месяц назад сообщило информационное агентство France Presse, ссылаясь на коммюнике группировки.
CMA, альянс групп, в котором доминируют туареги, стремящихся к автономии или независимости от малийского государства, призвала всех жителей северного региона Азавад «выйти на поле боя, чтобы внести свой вклад в военные действия».
В заявлении CMA говорится, что его целью является «оборона и защита родины и, таким образом, восстановление контроля над всей территорией». Это был первый документ, подписанный группой, называющей себя «Национальная армия Азавада».
В своем заявлении CMA также призвала гражданское население держаться подальше от «террористов Вагнера».
Тогда же бойцы группы захватили контроль над военным лагерем и постами в городе Бурем после нескольких недель боев против малийской армии и наемников ЧВК Вагнер. Были захвачены транспортные средства, оружие и боеприпасы. Позже такие же рейды туарегских повстанцев прошли в городе Лере, в 500 км к западу от Бурема, там повстанцы захватили несколько военных лагерей.
Альянс повстанцев, получивший название «Координация движений Азавад» (CMA), с августа ведет войну с армией и наемниками. Конфликт вызван отчасти уходом миротворческой миссии ООН, которая в течение многих лет помогала поддерживать хрупкое спокойствие. Сами туареги обвиняют армию и россиян в нарушении Алжирского перемирия 2015 года. Они утверждают, что российские наемники и их малийские марионетки совершают массовые военные преступления против туарегских племен.
Со 2 октября, это желание вернуть себе эту территорию приняло форму колонны из более чем ста транспортных средств Вооруженных сил Мали (FAMA). Она стартовала из Гао, на северо-востоке страны, в понедельник, 2 октября, и продолжила путь на север в среду. Группы бывших туарегов и арабских повстанцев из CSP-PSD (Cadre Stratégique Pour la Paix, la Sécurité et le Développement, постоянная стратегическая основа мира, безопасности и развития) сопротивлялись, чтобы предотвратить продвижение солдат на эту территорию, которую они считали находиться под их контролем. Различные источники сообщили, что в среду произошли столкновения с FAMA недалеко от Таркинта, в 200 километрах к югу от Кидаля.
В четверг появились сообщения о том, что колонна была окружена в 11 км от Кидаля.
Ну и как полагается в наши дни, Мали вероятно становится еще одним фронтом российско-украинской войны. Сотрудничество военной хунты с ЧВК Вагнер - дело известно, к тому же недавно Владимир Путин провел телефонный разговор с главой хунты Ассими Гоитой. Путин высказал свою поддержку и пообещал помогать хунте.
Между тем появились и сообщения об участии украинских военных в конфликте на стороне Азавада. Пока что никаких серьезных подтверждений этому нет, хотя если они были в Судане (а это практически подтверждено), то почему бы не появиться и в Мали?
Во всяком случае, в соцсетях самих туарегов солидарность с Украиной сейчас выражается очень даже наглядно.